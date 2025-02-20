Стало известно, когда откроется сезон электросамокатов в Новосибирске

Старт сезона электросамокатов зависит от погодных условий.

— Чтобы поездки на самокате были комфортными и безопасными, необходимо дождаться плюсовой температуры в течение большей части дня. Кроме того, асфальт должен освободиться от снега и наледи, — рассказали Infopro54 в кикшеринговой компании Whoosh.

В 2024 году кикшеринговая компания открыла сезон в Новосибирске самой первой — 4 апреля. В этом году Whoosh намерен внимательно следить за прогнозом синоптиков и, как только погода позволит, вывести самокаты на улицы города.

По данным компании, 2024 год стал рекордным для сервиса в столице Сибири. В течение сезона было совершено около 3 миллионов поездок. В среднем каждый активный пользователь совершил 16,5 поездок, что более чем на 25% больше, чем в прошлом сезоне. Суммарно в течение сезона жители Новосибирска проехали почти 5,5 млн км на самокатах Whoosh.

В прошлом сезоне в городе также активно работали кикшеринговые компании Юрент (Urent) и Яндекс. Пресс-служба сервиса МТС Юрент сообщала, что с июня по октябрь арендаторы самокатов компании проехали в Новосибирске более 7,6 млн километров. Аудитория сервиса выросла более чем в 2 раза по сравнению с 2022 годом. Яндекс данные об итогах сезона не озвучивал.

Стоит отметить, что помимо профессиональных кикшеринговых компаний в Новосибирске работают пункты проката самокатов: «Велоточка», Big trip, «Сосновый бор», «Парк-Кольцово», Borobord, Городской центр проката, «Экстремал», «Территория спорта» и т.д. По данным 2ГИС, всего такие услуги предлагают 17 компаний.

Ранее редакция сообщала о том, что кикшеринговая компания готова предоставить самокаты полиции Новосибирска. Первыми новый вид транспорта осваивают сотрудники полиции в Сочи.