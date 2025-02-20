Рекламодателям

Стало известно, когда откроется сезон электросамокатов в Новосибирске

  • 20/02/2025, 14:30
Автор: Артем Рязанов
Стало известно, когда откроется сезон электросамокатов в Новосибирске
В 2024 году прокат начал свою работу в апреле

Старт сезона электросамокатов зависит от погодных условий.

— Чтобы поездки на самокате были комфортными и безопасными, необходимо дождаться плюсовой температуры в течение большей части дня. Кроме того, асфальт должен освободиться от снега и наледи, — рассказали Infopro54 в кикшеринговой компании Whoosh.

В 2024 году кикшеринговая компания открыла сезон в Новосибирске самой первой — 4 апреля. В этом году Whoosh намерен  внимательно следить за прогнозом синоптиков и, как только погода позволит, вывести самокаты на улицы города.

По данным компании, 2024 год стал рекордным для сервиса в столице Сибири. В течение сезона было совершено около 3 миллионов поездок. В среднем каждый активный пользователь совершил 16,5 поездок, что более чем на 25% больше, чем в прошлом сезоне. Суммарно в течение сезона жители Новосибирска проехали почти 5,5 млн км на самокатах Whoosh.

В прошлом сезоне в городе также активно работали кикшеринговые компании Юрент (Urent) и Яндекс. Пресс-служба сервиса МТС Юрент сообщала, что с июня по октябрь арендаторы самокатов компании проехали в Новосибирске более 7,6 млн километров. Аудитория сервиса выросла более чем в 2 раза по сравнению с 2022 годом. Яндекс данные об итогах сезона не озвучивал.

Стоит отметить, что помимо профессиональных кикшеринговых компаний в Новосибирске работают пункты проката самокатов: «Велоточка», Big trip, «Сосновый бор», «Парк-Кольцово», Borobord, Городской центр проката, «Экстремал», «Территория спорта» и т.д. По данным 2ГИС, всего такие услуги предлагают 17 компаний.

Ранее редакция сообщала о том, что кикшеринговая компания готова предоставить самокаты полиции Новосибирска. Первыми новый вид транспорта осваивают сотрудники полиции в Сочи.

Источник фото: Infopro54, автор: Юлия Данилова

1

Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : самокаты прокат


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Алла Литвинова, директор HR-центра, руководитель комитета по развитию и управлению персоналом, член совета Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ»

Алла Литвинова: Лизинг иностранных работников станет трендом на рынке труда в 2025 году

Новосибирские компании, испытывающие сложности с набором персонала, уже изучают такие предложения
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Стало известно, когда откроется сезон электросамокатов в Новосибирске
20/02/25 14:30
Общество
Метод прогнозирования таяния вечной мерзлоты разработали в Новосибирске
20/02/25 14:00
Наука
Превышение опасных веществ обнаружено в воздухе в двух районах Новосибирска
20/02/25 13:30
Общество
Новосибирский театр «Глобус» готов заплатить за ремонт фойе 61 млн рублей
20/02/25 13:01
Бизнес Культура
Стартовал приём заявок для участия в проекте «Герои НовоСибири»
20/02/25 12:50
Власть
Сеть быстрого питания «Крылья Чака» покидает Новосибирск
20/02/25 12:30
Бизнес
Москвичи построят центр обработки данных в Новосибирске
20/02/25 12:00
Бизнес
Почти 250 км дорог отремонтируют в Новосибирской области по нацпроекту
20/02/25 11:53
Власть
Новосибирская область вошла в Топ регионов по оформлению ДТП по европротоколу
20/02/25 11:30
Транспорт
Более 25 тысяч контрафактных зажигалок нашли таможенники Сибири в 2024 году
20/02/25 11:00
Общество
Губернатор поставил задачи по развитию ИТ-отрасли в Новосибирской области
20/02/25 10:46
Власть
Почти 15 млрд рублей получили новосибирцы по больничным листам за 2024 год
20/02/25 10:30
Общество
Силовики предупредили сотрудника проектного института об утечке гостайны
20/02/25 10:15
Власть Право&Порядок
Роспотребнадзор рекомендовал новосибирцам привиться от клеща в феврале
20/02/25 10:00
Общество
Почти 90 млн рублей потратили новосибирцы на заказы за рубежом
20/02/25 9:30
Бизнес
«Чижик» открыл целевой распределительный центр в Новосибирске
20/02/25 9:00
Бизнес
Опрос граждан по вопросам бытовой коррупции проходит в Новосибирске
19/02/25 19:00
Власть Общество
Сотрудники новосибирской компании попросили президента отменить маркировку
19/02/25 18:30
Бизнес
Более 100 человек задержаны за вывод украденных денег в Новосибирске и Татарстане
19/02/25 18:00
Право&Порядок
Пробки на Советском шоссе вновь ждут новосибирцев летом 2025 года
19/02/25 17:30
Общество
Популярное
Новосибирские археологи исследуют уникальные артефакты
19/02/25 14:30
Бизнесмен дал пощечину паспортом кассиру в аэропорту Толмачево
19/02/25 12:30
Екатерина Мизулина планирует приехать в Новосибирск
18/02/25 17:45
В связи с похищением ребенка возбуждено уголовное дело в Новосибирске
18/02/25 14:45
Дело о похищении человека и вымогательстве передано в суд Новосибирска
18/02/25 14:30
На принудительное лечение отправили больного туберкулезом в Новосибирске
18/02/25 13:00
Новости компаний
Grand Autograph вошел во Всероссийский рейтинг отелей для деловых мероприятий
20/02/25 11:39
Новосибирские энергетики консолидировали более 92% электросетей региона
20/02/25 10:35
Банк Уралсиб стал партнером городского конкурса «Вперёд, мальчишки!» в Междуреченске
19/02/25 10:44
Банк Уралсиб расширил возможности вкладов «Доход» и «Почетный пенсионер»
19/02/25 9:05
Незаконные майнеры наносят значительный ущерб энергетикам Новосибирской области
18/02/25 16:50
Банк Уралсиб подтвердил соответствие стандарту безопасности данных индустрии платежных карт
18/02/25 9:05

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска