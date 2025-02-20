Экс-замминистра культуры Новосибирской области Буланкину вынесли приговор

Суд отменил временное отстранение от должности директора ГБУК НСО «ЦКИ» Виктора Буланкина. Его обвиняли в растрате. Руководителю организации назначен штраф в размере 150 тысяч рублей.

— С Буланкина в пользу министерства культуры Новосибирской области в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, взыскано 50 тысяч рублей, — говорится в сообщении паблика «Суды общей юрисдикции Новосибирской области».

Прокуратура требовала для бывшего чиновника наказание в виде лишения свободы на срок два года условно.

Напомним, в конце 2021 года полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества в региональном Центре креативных индустрий. Виктора Буланкина обвиняли в присвоении 100 тысяч рублей, принадлежащих министерству культуры области, с использованием служебного положения. Позднее сумма предполагаемого ущерба была снижена почти в два раза.

Ранее редакция сообщала о том, что суд вынес приговор экс-директору Института лазерной физики в Новосибирске. Ему дали три года лишения свободы условно.