Экс-замминистра культуры Новосибирской области Буланкину вынесли приговор

Суд отменил временное отстранение от должности директора ГБУК НСО «ЦКИ» Виктора Буланкина. Его обвиняли в растрате. Руководителю организации назначен штраф в размере 150 тысяч рублей.
— С Буланкина в пользу министерства культуры Новосибирской области в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, взыскано 50 тысяч рублей, — говорится в сообщении паблика «Суды общей юрисдикции Новосибирской области».
Прокуратура требовала для бывшего чиновника наказание в виде лишения свободы на срок два года условно.
Напомним, в конце 2021 года полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества в региональном Центре креативных индустрий. Виктора Буланкина обвиняли в присвоении 100 тысяч рублей, принадлежащих министерству культуры области, с использованием служебного положения. Позднее сумма предполагаемого ущерба была снижена почти в два раза.
Ранее редакция сообщала о том, что суд вынес приговор экс-директору Института лазерной физики в Новосибирске. Ему дали три года лишения свободы условно.
Источник фото: архив Управления Судебного департамента в Новосибирской области / Автор — A. Petrova
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