«В комнате нашли телефон»: криминалисты обыскали квартиру убитой женщины и ее 5-летней дочки в Новосибирске

Следователи продолжают поиски 5-летней Амелии, которая в январе исчезла вместе с мамой из своей квартиры. Тело женщины было случайно обнаружено водителем грейдера при чистке трассы под Новосибирском. В убитой уже опознали 39-летнюю Ольгу. Установить личность помогли необычная татуировка и серьги.

Подозреваемый в убийстве был задержан на границе с Узбекистаном в Казахстане и помещен в СИЗО. Боец ММА Фарид* был знаком с Ольгой несколько месяцев. Он знал, что женщина получила наследство и предложил ей свою помощь в покупке машины. После того, как они вместе выбрали автомобиль за 1,5 миллиона рублей, Ольга и ее дочка пропали. Исчезла и машина. Предположительно, спортсмен убил женщину и ребенка из-за денег, и чтобы завладеть иномаркой.

― Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего». Решается вопрос об экстрадиции задержанного в Новосибирск, ― прокомментировали в СУ СК Новосибирской области.

В квартире убитой, которую она около года назад купила на улице Зорге, криминалисты провели обыск.

― Никаких следов, указывающих на совершение убийства не обнаружено. Был изъят сотовый телефон 5-летней девочки, ― рассказал Infopro54 источник в правоохранительных органах региона.

Теперь сыщики предполагают, что преступление боец ММА совершил не у них в доме. Возможно, что он выманил женщину и девочку в укромное место и расправился с ними.

Сейчас, когда Ольгу нашли, ее друзья пытаются решить вопрос с похоронами. Когда родственникам отдадут тело еще не ясно, сейчас оно находится на экспертизе для установления причин смерти. Предварительно известно, что сибирячка умерла от ножевого ранения.

― Отец отказался участвовать во всем этом. У него проблемы со здоровьем. Все вопросы в Новосибирске будет решать родственник по доверенности. А где папа Амелии вообще никто не знает, девочка записана на фамилию мамы и у нее нет отчества. Ольга воспитывала ее всегда одна. Она очень любила свою дочь, ― поделилась с Infopro54 одна из подруг Ольги.

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