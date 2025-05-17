Аренда жилья в Новосибирске стала дешевле

В Новосибирске медианная ставка долгосрочной аренды находится на уровне 35 000 руб. За длинные майские выходные стоимость не изменилась. При этом с начала года съемное жилье в городе стало дешевле на 2,9%, отмечают аналитики «Яндекс Аренды».

Снижение стоимости аренды квартир отмечают и аналитики федерального портала «Мир квартир». Так, аренда однокомнатной квартиры в Новосибирске обходилась в среднем в 29 421 руб в месяц. Это на 2,7% меньше по сравнению в мартом текущего года. Цены на аренду двухкомнатной квартиры сжались на 3,2% — до 37 039 рублей в месяц. А месяц аренды в «трешке» составлял 46 669 рублей (-2,3%).

— Теперь настал праздник на улице арендаторов — они наконец могут спокойно, не спеша выбирать из множества объектов и торговаться, часто диктовать свои условия, — констатирует генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

По его словам, в целом по России количество объектов, выставленных на рынке в апреле текущего года, выросло во всех категориях квартир. Однокомнатных стало больше на 89%, двухкомнатных — на 75%, трехкомнатных — на 60%.

Напомним, по данным «Яндекс Аренды», в апреле 2025 года долгосрочная аренда стала дешевле в двух районах Новосибирска. В Заельцовском стоимость аренды жилья стала меньше на 2% (36,8 тысяч рублей.), в Ленинском — на 1,2% (30 тысяч рублей). Лишь в Первомайском районе, по наблюдениям аналитиков, цены на аренду квартир стали больше. Они выросли на 2,4% (до 28 тысяч рублей). Эксперты связывали увеличение медианной ставки выходом в сегмент съемного жилья в районе нескольких квартир высокого ценового сегмента.

Стоит отметить, что в Топ-10 самых дорогих арендных квартир в Сибири, пять пришлись на Новосибирск.

Ранее редакция сообщала, что арендная квартира на «вторичке» в Новосибирске окупается за 14 лет. По подсчетам экспертов, доходность недвижимости в столице Сибири составляет порядка 7%.