Перевозчика перевернувшейся маршрутки с пассажирами накажут в Новосибирске

На аппаратном совещании в мэрии Новосибирска сегодня обсуждались причина аварии маршрутного такси. Напомним, 2 января маршрутка №91 с пассажирами перевернулась на улице города. В результате ДТП пострадали 5 пассажиров, среди которых 4 женщины и один мужчина. С разными травмами они были доставлены в медучреждение. Расследование причин ДТП проводит следственный комитет. Руководитель СК России Александр Бастрыкин взял эту проверку на контроль.
— При фиксации факта ДТП было указано, что на дороге плохая различимость разметки, наличие снежных валов. Но это не связно с причиной ДТП, — добавил чиновник.
И.о. мэра Новосибирска Олег Клемешов поручил подчиненным сделать выводы по результатам расследования.
— Возможно, тут присутствовало нарушение скоростного режима. Нужно провести полный разбор ситуации с перевозчиком и сделать все выводы по наказанию, которое предусмотрено согласно контракту, — добавил он.
Ранее редакция сообщала о том, что женщина пострадала в ДТП с участием маршрутки и легковушки в Новосибирске.
Фото пресс-службы ОГИБДД по Новосибирской области
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