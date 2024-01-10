Перевозчика перевернувшейся маршрутки с пассажирами накажут в Новосибирске

На аппаратном совещании в мэрии Новосибирска сегодня обсуждались причина аварии маршрутного такси. Напомним, 2 января маршрутка №91 с пассажирами перевернулась на улице города. В результате ДТП пострадали 5 пассажиров, среди которых 4 женщины и один мужчина. С разными травмами они были доставлены в медучреждение. Расследование причин ДТП проводит следственный комитет. Руководитель СК России Александр Бастрыкин взял эту проверку на контроль.

— При фиксации факта ДТП было указано, что на дороге плохая различимость разметки, наличие снежных валов. Но это не связно с причиной ДТП, — добавил чиновник.

Как пояснил начальник управления автодорог в Новосибирске Сергей Эпов, предварительно, причиной аварии дорожные условия не выставлены. Но он признал, что к качеству уборки дорог возникли замечания.

И.о. мэра Новосибирска Олег Клемешов поручил подчиненным сделать выводы по результатам расследования.

— Возможно, тут присутствовало нарушение скоростного режима. Нужно провести полный разбор ситуации с перевозчиком и сделать все выводы по наказанию, которое предусмотрено согласно контракту, — добавил он.

Ранее редакция сообщала о том, что женщина пострадала в ДТП с участием маршрутки и легковушки в Новосибирске.