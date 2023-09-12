В 2024 году в Новосибирске могут повысить транспортный налог и платеж по патенту

2024 год — год завершения адаптационного периода после вызовов 2022-2023 годов и выход экономической системы на динамику допандемийного периода — говорится в документах регионального Минфина, представленных на рассмотрение правительства Новосибирской области (Имеются в распоряжении редакции. — Ред.). Основными факторами, влияющими на налоговую политику предстоящего периода, являются:

продолжающаяся работа по реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильных условий ведения предпринимательской деятельности;

значительная работа по настройке налоговой сферы, проведенная в прошлые годы.

В связи с этим налоговая политика региона в 2024 году характеризуется как «политика наблюдения» — оценка принятых решений, необходимость принятия дополнительных решений. Основной задачей в предстоящем периоде 2024 года и плановом периоде 2025-2026 годов будет обеспечение принципов равенства и справедливости налогообложения за счет своевременной актуализации налоговых условий.

Какие корректировки предлагает Минфин:

Ежегодная актуализация ставок транспортного налога и размеров ПВГД (потенциально возможный годовой доход), который может быть получен при применении патентной системы налогообложения.

Последний раз решение о повышении транспортного налога принималось в области осенью 2021 года, а до этого — 15 лет назад.

Повышение регионального коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории Новосибирской области.

— В 2022 году количество работающих иностранных граждан достигло допандемийного уровня 2019 года, превысив его на 7,6%. Практически во всех сферах деятельности наблюдается увеличение доли занятых иностранных граждан. Исходя из средневзвешенной заработной платы по отраслям экономики региона, в которых осуществляли деятельность иностранные граждане в 2022 году, и в целях приближения величины налога, уплачиваемого иностранными гражданами, к сумме НДФЛ, исчисленного по ставке 13% от средневзвешенной по всем отраслям, в которых осуществляли деятельность иностранные граждане, необходимо принять решение о повышении регионального коэффициента — считает ведомство.

Согласно закону Новосибирской области от 29.11.2022 N 271-ОЗ, с 1 января 2023 года региональный коэффициент составляет 2,0096, ежемесячный платеж — 5474 рубля.

Недопущение снижения уровня собираемости налогов с физических лиц.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области уже более 162 тысяч самозанятых.