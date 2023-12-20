У кладбища «Клещихинское» появился санитарно-защитный барьер в Новосибирске

Получено заключение Роспотребнадзора об установлении санитарно-защитной зоны для общественного кладбища «Клещихинское». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

― Граница санитарно-защитной зоны установлена с включением приграничных к территории участков: в северном, северо-восточном, восточном, юго-восточном, южном направлениях на расстоянии 50 метров от территории кладбища, ― говорится в сообщении.

Сведения внесены в реестр недвижимости. Данные отражены в публичной кадастровой карте Новосибирской области.

Также отмечается, что на данный момент завершены работы по установлению границ санитарно-защитных зон общественных кладбищ «Клещихинское», «Инское», «Северное», «Южное-2», «Чемское».

Ранее редакция сообщала о том, что власти выделили участок для военных на Гусинобродском кладбище в Новосибирске.