Стартовал ХVIII Межрегиональный конкурс журналистского мастерства «Сибирь.ПРО»

Сегодня на заседании Организационного комитета дан старт восемнадцатому Межрегиональному конкурсу журналистского мастерства «Сибирь.ПРО».

По результатам обсуждения членами Оргкомитета конкурса – представителями органов государственной власти, бизнес-сообщества, экспертами и руководителями СМИ – тема «ЗаПРОс на справедливость» утверждена в качестве главной на этот год. Ключевое внимание в рамках конкурса будет уделено журналистским материалам о тех, кто сегодня добросовестно несёт службу на передовой, а также о помощи семьям участников специальной военной операции и вкладе сибирских регионов в восстановление мирной жизни на освобождённых территориях.

Подробнее о проекте можно узнать на сайте sibirpro.ru. В новом конкурсном году приём заявок начнётся 27 марта. К участию в XVIII Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» принимаются работы, опубликованные или вышедшие в эфир в период с 1 августа 2022 года по 31 июля 2023 года. Финальные мероприятия и награждение победителей проекта традиционно состоятся осенью текущего года в рамках «Сибирской медиа-недели».

Фото предоставлено пресс-службой компании