Новосибирцы похитили с «Пушкинской карты» почти 30 млн рублей

В Новосибирске завершено предварительное расследование уголовного дела о мошенничестве в рамках федеральной программы «Пушнинская карта». Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по городу Новосибирску. Дело передано в суд.

По версии следствия трое новосибирцев в 2022 году зарегистрировали на сайте «РRО.Культура.РФ» аккаунт, где анонсировали проведение концертов и кинопоказов, которых на самом деле не было. Выделенные по федеральной программе деньги для оплаты билетов в размере 29,5 млн рублей, мошенники похитили. Их деятельность преселки сотрудники УЭБиПК регионального Главка МВД и УФСБ России по Новосибирской области.

Напомним, ранее представители Минкульта региона сообщали, что по «Пушкинской карте» в Новосибирской области работают 213 организаций, среди которых 157 — муниципальных учреждений. С 2021 по 2023 годы участниками этой программы стали почти 200 тыс. человек. В 2024 году в федеральной программе принимали участие 23 учреждения культуры в Новосибирске

Федеральная программа «Пушкинская карта» действует в регионе с 1 сентября 2021 года. С ее с помощью государство стимулирует молодежь приобщаться к культуре. Деньги в размере 5 тыс. рублей на карту перечисляет государство. Также обладатели карты могут приобретать билеты на сеансы отечественного кино. Карта действует на всей территории России.

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