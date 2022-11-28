«РоссПак» расширяет производство экологически чистой продукции

— Вместе с ВТБ мы сегодня рассматриваем проект по строительству новой производственной площадки на 5 тысяч кв. м для нашего резидента ООО «РоссПак». Приобрести необходимое предприятию здание в Новосибирске сегодня невозможно. У нас в парке таких площадок тоже нет, поэтому пытаемся привлечь промышленную ипотеку. Однако пока ее нельзя использовать для строительства производственных объектов, только для покупки, — сообщил на пленарном заседании форума InPark-2022 представитель индустриального парка «Новосиб» Александр Тарасов.

Гендиректор ООО «Новая лизинговая компания» (НЛК, оператор индустриального парка «Новосиб») Александр Осадчий пояснил Infopro54, что этот проект парк и резидент планируют реализовывать совместно.

— Сейчас «РоссПак» выпускает экологически чистую продукцию из картона: одноразовую посуду, стаканчики и крышечки для кофе и т.д. Также у компании есть цех металлообработки по выпуску пресс-форм. Оба производства находятся на территории парка «Новосиб». Кроме того, компания арендует склад еще у одного резидента парка. Также у «РоссПака» есть собственное производство пластиковой посуды и упаковки на территории ПЛП, — перечисляет Осадчий. — В связи с ростом объемов производства и диверсификацией деятельности собственники «РоссПака» приняли решение о переносе производства экологически чистой продукции на площади, которые сейчас занимают под склад, а также об инвестициях в новый объект.

По его словам, новое здание на 5 тысяч кв. м изначально будет проектироваться как промышленное. На эту площадку впоследствии переедут новые линии.

— Надеемся, что условия предоставления промышленной ипотеки пересмотрят и ее можно будет использовать для строительства объектов. На форуме InPark-2022 представители Минпромторга РФ отмечали, что это может произойти уже в январе. Если удастся обкатать проект на «РоссПаке», то аналогичные решения могут принять еще несколько резидентов парка «Новосиб», которые давно хотят расширяться, но не могут найти подходящие под их цели помещения, — говорит Александр Осадчий.

Что касается собственной площадки «РоссПака» в промышленно-логистическом парке, то, по словам собеседника редакции, в течение 5-7 лет там постепенно произойдет замена выпускаемой продукции.

— Сейчас на рынке очевиден тренд: переходя на экологически чистую упаковку, посуду, заказчики и потребители постепенно отказываются от использования пластика. Производители ищут новые ниши — это вполне нормальный процесс, — отметил Осадчий.

ООО «РоссПак» работает на рынке производства упаковки и одноразовой посуды 26 лет. Гендиректор и один из собственников — Игорь Дедюхин . Является резидентом ПЛП с 2014 года. Первая очередь на ПЛП открылась в 2018 году — производственный корпус общей площадью 5,2 тысячи кв. м. Здесь было размещено производство пластиковой упаковки. Объем инвестиций в проект — только в землю и строительство здания — составил 212 млн рублей. В планах компании было строительство в ПЛП складского корпуса общей площадью 4-5 тысяч кв. м. Приступить к реализации этого проекта «РоссПак» намеревался к лету 2020 года — и за летний период построить складской комплекс.

Ранее редакция сообщала о росте интереса инвесторов к вложению в производственные активы.