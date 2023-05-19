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Полпред Анатолий Серышев потребовал ужесточить контроль за соблюдением прав работников оборонных предприятий

  • 19/05/2023, 12:30
Автор:
Совет по ОПК при полпреде Анатолии Серышеве
Он также предупредил, что работники должны получать все предусмотренные выплаты в условиях повышенной нагрузки.

В регионах Сибири проводится значительная работа по удовлетворению возросшей кадровой потребности оборонно-промышленного комплекса с привлечением как региональных, так и федеральных ресурсов, об этом сообщили участники заседания Совета по вопросам эффективного функционирования и развития предприятий ОПК при полномочном представителе президента России в Сибирском федеральном округе Анатолии Серышеве.

При этом участники подчеркнули, что требуются дополнительные меры по адресному и неформальному взаимодействию с кадровыми службами организаций. Полпред отдельно подчеркнул, что необходим контроль за соблюдением трудовых прав работников, получением ими всех предусмотренных выплат в условиях повышенной нагрузки.

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Выбрано около 400 предприятий оборонно-промышленного комплекса для запуска льготной аренды жилья

— Кроме того, важно, чтобы руководители предприятий не забывали о создании достойных условий для жизни и труда работников ОПК, комплексно подходили к решению вопросов как производственного, так и социального характера, — цитирует полпреда Сибирский окружной информационный центр. — Первоочередное значение имеет реализация проектов модернизации и технического перевооружения предприятий при поддержке со стороны региональных органов власти. Необходимо сделать так, чтобы выделяемые на оборонную сферу значительные ресурсы были использованы эффективно и строго по назначению.

По словам Анатолия Серышева, основные усилия органов власти должны быть сосредоточены на содействии в оперативном разрешении возникающих сложностей с применением всех предусмотренных полномочиями власти механизмов.

В совещании принимали участие директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, заместитель генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин, главы регионов Сибири, председатели Советов руководителей органов ФСБ и МВД по Сибирскому федеральному округу, руководители предприятий ОПК.

кадры для оборонных предприятий

С августа на оборонные предприятия Новосибирска трудоустроены более 2,6 тысячи сотрудников

Напомним, по данным Минтруда и соцразвития, с августа прошлого года по 22 марта 2023-го на предприятия ОПК в регионе были трудоустроены 2646 человек, выданы около 5000 направлений на трудоустройство. На тот момент потребность новосибирских предприятий, которые участвуют в выполнении гособоронзаказа, в сотрудниках составляла 1451 человек. Это были заявки 81 компании, 41 предприятие не заявилось в центры занятости.

— Однако это не означает, что без данных людей госзаказ не будет выполнен. Это, скорее, перспективная потребность для качественного выполнения ГОЗ, — пояснял на пресс-конференции заместитель министра труда и соцразвития Владимир Машанов.

Новосибирский авиационный завод им. В.П. Чкалова, филиал авиационной холдинговой компании «Сухой», 2022 год начал с коллективом 5214 человек, за год принял 1671 сотрудника, и на конец года штат завода составлял в чистой цифре 6783. План набора на 2023 год — 1620 человек. На конец 2024-го, по словам замдиректора по работе с персоналом Новосибирского авиационного завода Валентина Голуба, на заводе должны работать 10700 человек. Он также говорил о существенном росте зарплат на предприятии. В вузах также отмечают рост заказов на подготовку специалистов для предприятий ОПК.

На пресс-конференции замгубернатора Новосибирской области Сергей Семка отмечал, что предприятия, работающие в гособоронзаказе, существенно нарастили объемы производства в 2022 году. И этот тренд сохраняется в 2023-м.

 

Ранее редакция приводила мнение эксперта о проблемах электронной оборонки.

Фото Сибирского окружного информационного центра

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Рубрики : Власть Бизнес Промышленность

Регионы: Новосибирск

Теги : Юрий Чиханчин Сергей Семка кадры для оборонных предприятий Дмитрий Демешин Выполнение гособоронзаказа Владимир Машанов Валентин Голуб Анатолий Серышев


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