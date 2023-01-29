Три участка комплексного развития территории в Советском районе вскоре выйдут на торги

На сайте мэрии Новосибирска опубликовано три постановления о комплексном развитии территорий микрорайона Шлюз.

Первый участок расположен в границах ул. Российской, ул. Героев Труда, ул. Рубиновой в Советском районе — 24044 кв. Документом установлен предельный срок развития территории — до 2028 года. До этого момента на площадке должно быть построено 60110 кв. м объектов капитального строительства. На участке расположено 9 многоквартирных домов и магазин, которые подлежат сносу.

Второй участок находится в границах ул. Российской, ул. Рубиновой, ул. Шатурской, ул. Гнесиных —36402 кв. м. Срок реализации КРТ на площадке тот же, планируется построить 91005 кв. м недвижимости. На площадке 12 домов подлежащих сносу, нежилые объекты и объекты инфраструктуры, которые планируется сносить.

Третий участок по ул. Иванова в Советском районе — 17009 кв. м, где до 2028 года планируется возвести 42522 кв. м капитальных объектов. На участке 6 ветхих домов и старые объекты инженерной инфраструктуры.

Подрядчики, которые будут работать на участках, определятся в ходе торгов.

Напомним, на минувшей неделе вице-мэр Новосибирска, начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев сообщал, что в муниципалитете в стадии формирования находится 12 зон КРТ. Из них по трем уже заключены договоры на комплексное развития, по трем торги будут в феврале-марте, по четырем — в мае-июне. Общий земельный ресурс КРТ — 158 га, на них находятся 375 частных домов и 52 авариных дома, которые подлежат расселению. Эти территории позволят в перспективе построить более 2 млн кв. м жилья. Кстати, Кондратьев неоднократно подчеркивал, что снос одного многоквартирного дома стоит около 40 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том как жители микрорайона Шлюз отреагировали на информацию о масштабном жилищном строительстве.