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В Минтрансе ожидают рост пассажиропотока на внутригородском речном маршруте

  • 02/05/2022, 09:07
новости Новосибирска
Стоимость проезда по маршруту «Речной вокзал – Тихие зори» обещают не повышать.

В Новосибирской области начались перевозки по пассажирским маршрутам по реке Обь. Действует два социальных маршрута: «Речной вокзал – Седова Заимка» и «Речной вокзал – Тихие зори». На первой линии — 7 остановочных пунктов, на второй линии — 2 остановочных пункта, один из них в черте города. Он направлен на обеспечение жителей столицы региона по территории Новосибирска.

— В прошлом году по направлению «Речной вокзал – Седова Заимка» компания «Речфлот» перевезла 6,5 тысяч пассажиров по этой линии, — отметил замминистра транспорта Вячеслав Невежин. — Кроме того, с 1 августа 2021 года началось движении по линии «Речной вокзал –Тихие зори», и за короткий период навигации пассажиропоток также составил порядка 6,5 тысячи человек. Первый месяц линия «прикатывалась», пассажиры меняли выстроенные логистические цепочки, и к концу навигации этот маршрут стал достаточно популярным. В текущем году ожидаем двукратного увеличения пассажиропотока за счёт более длительной эксплуатации линии.

В прошлом году бюджет региона направил порядка 6 миллионов рублей на субсидированные перевозки по линии «Речной вокзал – Седова Заимка».

— Затраты перевозчика несколько выше, чем стоимость проезда – стоимость проезда не повышается уже 3 сезона подряд. Проезд в направлении Седовой Заимки стоит от 110 от 150 рублей в зависимости от расстояния. По маршруту «Речной вокзал – Тихие зори» можно проследовать за 90 рублей, — сообщил Вячеслав Невежин. — При использовании речного транспорта люди получают более комфортные условия проезда: есть возможность затратить меньше времени в пути, минуя заторы на дорогах, а также увидеть реку, полюбоваться видами столицы региона. Имиджевая составляющая речного транспорта делает Новосибирск Новосибирском в той ипостаси, в которой он зарождался как пересечение водных путей. Минтранс региона развивает водный вид транспорта, и надеется, что пассажиры будут им пользоваться, и когда будет спрос, то будут и предложения от организаций, работающих в этой сфере деятельности.

На линии действуют льготы, как на наземном пассажирском транспорте, 19 категорий льготников могут воспользоваться данным правом, действует безналичный расчет. В прошлом году была внедрена «Единая Транспортная карта»: все корабли обеспечены терминалами.

 

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске растет спрос на мотоциклы,  а также о том, что операторов кикшеринга обязали создать и зарегистрировать стоянки для самокатов

Фото пресс-службы правительства области

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Рубрики : Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : туризм транспорт


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