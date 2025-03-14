Студенты более чем из 30 стран мира учатся на медиков в Новосибирске

Всего в Новосибирском государственном медицинском университете по программе специалитета обучается 470 иностранных студентов, а еще 208 осваивают курс ординатуры. Среди них выходцы в буквальном смысле со всех концов света.

— Среди стран, откуда приезжают студенты, есть, как ближнее зарубежье, такое, как Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, так и дальнее: Афганистан, Гаити, Замбия, Зимбабве, Монголия, Колумбия, Марокко, Лаос, Ливан, Мавритания, Индонезия, Иран, Палестина, Перу, Сирия, Судан, Нигерия, Египет, Конго, Чили и Йемен, — ответили в администрации вуза Om1 Новосибирск.

В университете добавили, что 90% от общего числа выпускников остаются работать в Новосибирской области. Треть из них — это граждане других государств. Данные о количестве выпускников, выезжающих в другие регионы после получения диплома, отсутствуют.

Напомним, в Минздраве области сообщали, что медицинских организациях региона работают 144 врача, имеющих иностранное гражданство.

Ранее редакция сообщала о том, что выпускникам новосибирских медвузов придется отрабатывать полученные знания. Таким образом власти пытаются решить проблему острой нехватки медицинского персонала. Будущий выпускник сможет самостоятельно выбирать медорганизацию, где будет трудиться на протяжение трех лет.