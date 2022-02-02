Субсидии за новогодний простой получили четыре владельца детских развлекательных центров

Первые субсидии на выплату заработной платы сотрудникам начали получать владельцы детских развлекательных центров, приостановившие работу в новогодние праздники — с 29 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Четыре заявителя уже получили выплаты на общую сумму 2,8 млн рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.

— На днях мы подписали первые субсидии, несколько заявок находятся в процессе рассмотрения. Сотрудники минпромторга всегда готовы дать консультацию по правильному оформлению пакета документов, процесс происходит быстро и легко. Однако, если у организации есть официально нетрудоустроенные сотрудники, соответственно, они не могут претендовать на получение выплат, — отметил замминистра промышленности Максим Останин.

Напомним, в рамках этой меры господдержки организация может получить порядка 22,5 тысяч рублей на одного официально трудоустроенного человека, сюда входит минимальный размер оплаты труда, северные коэффициенты, а также все платежи, связанные с обязательными фондами и страхованием. Прием заявок продолжается до 14 февраля 2022 года включительно.

Ранее Минпромторг региона сообщал, что на субсидии предпринимателям из этой сферы в бюджете области зарезервирован 31 млн рублей.

Судя по документам, размещенным на сайте ведомства, субсидия будет предоставляться предпринимателям, если они выполнят следующие условия:

— на дату подачи предложений они не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники отбора, являющиеся индивидуальными предпринимателями, не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

— они не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50%;

— они не должны получать средства из областного бюджета на компенсацию затрат на выплату заработной платы сотрудникам хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере аттракционов, детских развлекательных центров, игровых комнат (площадок в помещениях) на территории Новосибирской области, посещение которых гражданами приостановлено с 29 декабря 2021 года по 9 января 2022 года, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов.

Кроме того, предприниматели должны подтвердить, что не осуществляли деятельность по оказанию услуг в сфере отдыха и развлечений в период с 29 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Наконец, при получении субсидии они должны принять на себя обязательство сохранить рабочие места в первом квартале 2022 года.

Если эти требования не будут выполнены, то получатель субсидии должен вернуть ее в бюджет. Целевое использование субсидий будет проверяться Минпромторгом области и органом государственного финансового контроля.

По данным 2ГИС, в рубрике «развлекательные центры для детей» в Новосибирске зарегистрировано 139 компаний.