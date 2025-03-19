В День воссоединения Крыма с Россией над Новосибирском взлетели 11 голубей

В Театральном сквере Новосибирска состоялось центральное мероприятие, посвященное Дню воссоединения Крыма с Россией. В нем приняли участие больше тысячи человек: представители органов власти, образовательных учреждений, молодежных и общественных организаций, ТОСов.

— Поздравляю всех с очередной годовщиной Крымской весны! Сегодня этот день воспринимается не просто как возвращение Крыма в родную гавань, а как начало большой, сложной истории, в которой наша страна с оружием в руках встала на защиту правды. Правды, за которую бьются наши ребята, и наша задача — довести начатое дело до конца. Нас обнадеживают некоторые политические, внешнеполитические новости, но мы понимаем, что успех самых лучших дипломатов основывается на силе русского оружия. На той сложной боевой работе, которую ведут в том числе наши земляки — настоящие воины-сибиряки, — обратился к участникам мероприятия губернатор Новосибирской области Андрей Травников. — Сегодняшний знаменательный день — это повод еще раз каждому из нас осознать, что его участие и помощь требуется тем, кто уже вовлечен в работу по помощи фронту, что без его участия победу добыть будет сложнее.

Перед собравшимися также выступили главный федеральный инспектор по Новосибирской области Николай Буймов, мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, командир отряда специального назначения 24-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады специального назначения Александр Яско.

Представители регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» также приняли активное участие в митинге. Михаил Бушмакин, помощник депутата Законодательного Собрания Новосибирской области Александра Аверкина, организовал акцию в честь 11 годовщины воссоединения Крыма с Россией. Члены и сторонники «Партии Пенсионеров» — главный врач клиники спортивной медицины Олег Шестаков, руководитель общественной организации помощи женщинам, попавшим в трудную ситуацию, Наталья Лапина, участник специальной военной операции Алексей Кривенчук — выпустили в небо 11 голубей как символ справедливого мира.

Фото предоставлено Региональным отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в НСО. Автор фото: М.В. Бушмакин