Суд изменил приговор экс-прокурору Дзержинского района Новосибирска

Новосибирский областной суд изменил приговор бывшему прокурору Дзержинского района Новосибирска Олегу Бушмакину.
– Суд рассмотрел апелляционное представление прокуратуры и апелляционную жалобу защиты на приговор в отношении Олега Бушмакина, – отметили в пресс-службе суда.
Теперь к приговору Бушмакину добавили ещё один пункт: запрет занимать должности, связанные с представительскими функциями власти, а также должности, предполагающие административные, хозяйственные и распорядительные полномочия в органах государственной власти и местного самоуправления, на срок в три года.
Кроме того, ему пересчитали срок домашнего ареста.
Ранее редакция сообщала о том, что экс-прокурор отправился в тюрьму на 4 года из зала суда в Новосибирске.
Источник фото: Новосибирский областной суд
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