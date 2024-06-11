Суд изменил приговор экс-прокурору Дзержинского района Новосибирска

Новосибирский областной суд изменил приговор бывшему прокурору Дзержинского района Новосибирска Олегу Бушмакину.

– Суд рассмотрел апелляционное представление прокуратуры и апелляционную жалобу защиты на приговор в отношении Олега Бушмакина, – отметили в пресс-службе суда.

Теперь к приговору Бушмакину добавили ещё один пункт: запрет занимать должности, связанные с представительскими функциями власти, а также должности, предполагающие административные, хозяйственные и распорядительные полномочия в органах государственной власти и местного самоуправления, на срок в три года.

Кроме того, ему пересчитали срок домашнего ареста.

Ранее редакция сообщала о том, что экс-прокурор отправился в тюрьму на 4 года из зала суда в Новосибирске.