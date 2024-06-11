НГТУ продвигает профессию переводчика русского жестового языка

«Национальный центр оценки квалификации и сертификации» (Москва) и Новосибирский государственный технический университет НЭТИ подписали соглашение о продвижении престижа профессии переводчика русского жестового языка в России.

Оно предусматривает разработку нормативных документов, которые регулируют правовое положение переводчиков жестового языка и других специалистов, работающих в области перевода. Кроме того, в нем прописано содействие развитию системы независимой оценки квалификации переводчиков русского жестового языка.

В соглашении также говорится о проведении совместных конференций, семинаров, круглых столов по изучению и обобщению опыта совместной работы в области подготовки кадров для реализации услуг по переводу русского жестового языка и работы с инвалидами по слуху.

— По данным Всероссийского общества глухих, сейчас в России порядка 1200 переводчиков, а необходимо минимум 4000. Мы надеемся, что наши совместные усилия помогут построить общую систему, которая позволит повысить качество и уровень профессиональной деятельности переводчиков русского жестового языка, –– отметила руководитель лаборатории русского жестового языка НГТУ НЭТИ, президент Сибирской ассоциации переводчиков РЖЯ Ольга Варинова.

В настоящее время переводчиков русского жестового языка в России готовят всего пять организаций среднего профессионального образования и три организации высшего образования. В НГТУ НЭТИ реализуются оба направления.

В пресс-службе университета напомнили, что НГТУ НЭТИ принимал участие в разработке первого профессионального стандарта «Переводчик русского жестового языка», который вступил в силу 1 сентября 2022 года (приказ Минтруда РФ от 14.01.2022 № 13н «Об утверждении профессионального стандарта «Переводчик русского жестового языка»). Единые правила оценки квалификации переводчиков позволяют учитывать все необходимые знания и умения, которыми должен обладать профессионал.

В декабре 2023 года студентка НГТУ НЭТИ выиграла 1 млн рублей во Всероссийском студенческом проекте «Твой Ход» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Она предложила на проект билингвистический клуб «Таймер» для общения на русском и русском жестовом языке. Цель клуба — сломать барьер между слышащими представителями молодёжи и молодёжи с нарушениями слуха. Клуб включает в себя четыре направления: просмотр и обсуждение фильмов с переводом на РЖЯ, подбор, чтение и обсуждение книг, организация и проведение вечеров настольных игр, обсуждение событий в жизни общества.

Ранее редакция сообщала, что анимированный аватар синхронного перевода на русский жестовый язык вскоре выйдет на рынок. Его разработчики планируют выйти с этим продуктом на рынки Китая и стран Ближнего Востока.