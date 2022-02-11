Суд начал рассматривать дело экс-начальника УКС мэрии Новосибирска

Дзержинский районный суд Новосибирска приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении экс-руководителя МГУ города Новосибирска «Управление капитального строительства» (УКС) Константина Головина и предпринимателя И. Тагиева.

Головин обвиняется в совершении 2 преступлений, связанных с мошенничеством, и в 11 — с получением взяток. Тагиев — в совершении двух преступлений, связанных с мошенничеством, хищением чужого имущества в особо крупном размере. В частности, как говорится в материалах суда, Тагиев обвиняется в том, что выполняя работы по муниципальным контрактам, похитил бюджетные средства города Новосибирска в общей сумме более 13 млн рублей. В документах суда также отмечается, что Константин Головин, являясь директором муниципального учреждения, совершил пособничество в совершении данного преступления. Кроме того, чиновник обвиняется в получении 9 взяток в значительном размере.

Сегодня прошло первое заседание суда, открыта стадия судебного следствия. По ходатайству государственного обвинителя Константину Головину продлен срок домашнего ареста на полгода.