В Новосибирске суд отклонил иск прокуратуры о взыскании с МинЖКХ 220 млн рублей

14 января 2025 года Арбитражный суд Новосибирской области полностью отклонил иск заместителя прокурора региона на общую сумму в 220,1 млн рублей. Об этом говорится в картотеке суда.

Заявление в суд поступило в мае 2024 года. Позже к нему присоединилось региональное правительство. Ведомство оспаривало решение теперь уже бывшего главы МинЖКХ Дениса Архипова не требовать с «Совкомбанка» деньги, которые по мнению истцов, были предусмотрены гарантией за невыполнение бывшим регоператором «Экология-Новосибирск» своих обязательств. Согласно материалам дела, Денис Архипов в конце декабря 2022 года направил письмо в банк об оплате гарантии «Экологии-Новосибирск», но потом отозвал его.

Напомним, «Экология-Новосибирск» являлась регоператором по утилизации твердых коммунальных отходов Новосибирской области. В 2022 году компания была объявлена банкротом и в ней введена процедура наблюдения. В марте 2023 в отношении компании было введено конкурсное производство.

Через год, в марте 2024 года, в отношении Архипова возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. В апреле 2024 года суд арестовал имущество Дениса Архипова, а в мае после прокурорской проверки в отношении чиновника было возбуждено второе уголовное дело.

Ранее редакция сообщала, что бывший вице-губернатор Сёмка заступился за подсудимого министра ЖКХ Архипова. Решение министра позволило региону избежать мусорного коллапса, считает бывший чиновник.