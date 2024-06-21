На 2025 год перенесены сроки сдачи двух поликлиник в Ленинском районе Новосибирска

Мэрия Новосибирска продлила сроки строительства двух поликлиник в Ленинском районе, которые возводятся в рамках государственно-частного партнерства. Документы размещены на сайте администрации города.

Срок строительства поликлиники №16 (на пл. Райсовета) продлен до 31 декабря 2025 года, а поликлиники №18 (на ул. Степной) — до 28 февраля 2025 года.

Ранее до 31 августа были отодвинуты сроки сдачи поликлиники №2 на ул. Татьяны Снежиной в Октябрьском районе и до 1 декабря 2024 года поликлиники №13 на ул. Александра Чистякова в Кировском районе.

Напомним, соглашение о строительстве поликлиник в рамках ГЧП было заключено между Минздравом Новосибирской области и ООО «Седьмая концессионная компания» (входит в ГК «ВИС») в 2019 году. Оно предусматривает возведение семи поликлиник: на Площади Райсовета (№ 16) и на улицах Татьяны Снежиной (№ 2), Пролетарской (№ 7), Александра Чистякова (№ 13), Степной (№ 18), Виктора Уса (№ 22) и Ереванской (№ 27).

Первоначально планировалось ввести объекты в эксплуатацию в 2022 году, однако строительство трех из семи поликлиник началось только в октябре 2021 года. В 2022 году, по данным КСП, за счет пересчета сметной стоимости стоимость объектов выросла в несколько раз и составила 21 млрд руб.

В марте 2024 года инспекция выдала разрешение на ввод в эксплуатацию поликлиники №7 на ул. Пролетарской (рассчитана на 921 посетителя за смену.). В конце мая было объявлено о том, что готовится ко вводу в эксплуатацию здание городской клинической поликлиники №2 в Октябрьском районе (рассчитана на 967 посетителей за смену), однако в июне сроки ее строительства были продлены до конца августа.

В июне глава Госстройнадзора по Новосибирской области Алексей Нечунаев сообщил, что специалисты ведомства выявили нарушения при строительстве пяти из семи поликлиник. Позже в группе «ВИС» заявили, что выявленные дефекты не являются критичными.

Минздрав Новосибирской области подал в Арбитражный суд несколько исков к ООО «Седьмая концессионная компания» о взыскании неустойки за нарушения сроков реализации концессионного соглашения. Последнее заявление было подано в середине июня. Сумма исковых требований — 13,4 млн руб.

Ранее редакция сообщала, что из-за возбуждения уголовного дела против концессионера строительство всех концессионных школ остановлено в Новосибирске. В настоящий момент общая строительная готовность объектов составляет 18-22%.