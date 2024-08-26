Конкурс в колледжи и техникумы Новосибирска в этом году доходил до 12 человек на место

В учреждения профессионального образования Новосибирской области в этом году поступили более 10 тысяч человек, из них 109 заключили договор о целевом обучении с работодателями. Рассказал заместитель министра образования Новосибирской области Роман Каменев.

В среднем в этом году в учреждения СПО конкурс составляет 5 человек на место. При приеме заявлений на обучение также наблюдается высокий конкурс на обучение по договору за счет средств физических лиц. Например, в Новосибирском химико-технологическом колледже по двум специальностям при наличии 5 мест на платно обучение подано 67 и 38 заявлений.

— Средний балл в учреждения СПО в этом году выше, чем в прошлом. 34% абитуриентов пришли в колледжи с баллом более 4, 56% — выше 3,5, — отметил чиновник.

Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники, информационные системы и программирование — на 75 мест подано 742 заявления (программа «Профессионалитет»).

Новосибирский химико-технологический колледж имени Д.И. Менделеева информационные системы и программирование — на 75 мест, подано 966 заявлений.

Роман Каменев также назвал наиболее востребованные у студентов колледжи и программы:

Напомним, по данным Минцифры, в Новосибирской области растет дефицит IT-специалистов, и на сегодняшний день потребность компаний в кадрах составляет около 3000 человек.

— Самый большой процент поданных заявлений — это всё, что связано с IT-технологиями, информационной системой и технологией информационной безопасности. Вот в этом направлении достаточно большой прирост заявлений, поэтому они достаточно востребованы. Также наблюдаются рост по некоторым машиностроительными направлениям, — отметил замминистра. — При этом в СПО у нас появились новые актуальные специальности: операторы беспилотных авиационных систем, землеустройство, пчеловодство, технология индустрии красоты.

В тоже время в регионе до 25 ноября продолжается прием учащихся в ряд колледжей. В основном речь идет об аграрных СПО.

Напомним, в 2024 году ГИА в Новосибирской области сдавали 19455 девятиклассников и 9161 одиннадцатиклассников. Самыми популярными экзаменами по выбору по ОГЭ стали обществознание, информатика и география, по ЕГЭ — обществознание, информатика, история, английский, физика. По итогам ГИА в этом году выросло количество девятиклассников Новосибирска, которые показали по математике высокий результат — 4 и 5 баллов: 49% выпускников. Результаты ЕГЭ 2024 года оказались лучше, чем прошлогодние. У выпускников Новосибирской области повысился балл по профильной математике, химии, физике и истории.

Работодатели Новосибирска подали почти 1400 заявок на целевое обучение студентов.