Экс-сотрудник МЧС пойдет под суд за взяточничество в Новосибирске

В Ленинский районный суд Новосибирска поступило уголовное дело в отношении бывшего инспектора МЧС Игоря Давыденко и предпринимателя Романа Шевкопляса. Они обвиняются во взяточничестве в особо крупном размере.

Как стало известно из материалов дела, в 2022 году Давыденко не стал обращать внимание на нарушение правил противопожарной безопасности в одном из образовательных учреждений города. В этом учреждении, как выяснилось, отсутствовало аварийное освещение. В обмен на бездействие инспектор должен был получить почти 13 миллионов рублей.

Предприниматель Шевкопляс выступил посредником в передаче взятки от представителей образовательного учреждения. Взятка была дана за заключение договоров на проектирование и монтаж системы аварийного освещения, а также за то, чтобы учреждение не было привлечено к административной ответственности за нарушения правил пожарной безопасности.

Первая часть взятки в размере 250 000 рублей была разделена между обвиняемыми. Шевкопляс получил 50 000, а Давыденко — 200 000 рублей. Давыденко и его сообщники были задержаны сотрудниками ФСБ в ноябре 2023 года.