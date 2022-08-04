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Суд вынес очередной приговор по взяткам в дорожном управлении

  • 04/08/2022, 14:45
Автор:
новости Новосибирской области
Директор ООО «СК Рубин» признан виновным в даче взятки эксперту ТУАД НСО. Ему назначили наказание в виде штрафа в 600 тысяч рублей.

Вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении директора ООО «СК Рубин» Андрея Казаряна, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ, сообщает Карасукский районный суд.

Органами предварительного следствия Андрей Казарян обвинялся в даче взятки эксперту 1 категории ГКУ НСО ТАУД Веронике Ивановой за внесение недостоверных сведений в протоколы испытания вырубок из асфальтобетона, полученных после реконструкции автодорог в Тогучинском районе Новосибирской области.

Иванова выявила несоответствие ГОСТУ образцов вырубок асфальтобетона, а Казарян предложил ей коррупционную схему: она вносит недостоверные данные, за это он дает вознаграждение в сумме 40 тыс. рублей. Иванова согласилась и предоставила реквизиты карты своей матери, на которую Казарян в октябре 2020 года перечислил через банковский перевод 40 тыс. рублей.

В ходе судебного следствия Андрей Казарян вину признал частично, указав, что взятку должностному лицу он давал, но асфальт был качественным, полагал что его действия должны быть квалифицированы по ч.2 ст.291 УК РФ.

— Суд признал Казаряна виновным в совершении преступления и квалифицировал его действия по ч.3 ст.291 УК РФ, как дача взятки должностному лицу лично (в том числе, когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому лицу), в значительном размере, за совершение заведомо незаконных действий и на основании санкции данной статьи назначил ему наказание в виде штрафа в размере 600 тыс. рублей, — сообщили в Карасукском районном суде.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее Карасукский районный суд назначил наказание Веронике Ивановой в виде 4 лет лишения свободы условно и штрафа в размере 350 тыс. рублей.

Фото: pixabay.com — Activedia

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : уголовное дело ТУАД по НСО суд взятка


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