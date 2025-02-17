Суд запретил продажу недостроя на Покрышкина в Новосибирске

Арбитражный суд Новосибирской области АО «Строй-Инверсия» Антону Лебедеву запретил проводить торги по недостроенному зданию на Покрышкина, 3 в Новосибирске. Обеспечительные меры наложены по иску кредитора Вадима Бахтина о разрешении разногласий в рамках дела о банкротстве должника — компании «Строй-Инверсия».

Вадим Бахтин хочет изменить положение о порядке продажи имущества должника. Это касается состава лиц, указанных в качестве залоговых кредиторов АО «Строй — Инверсия» и добавления сведений о наложении арестов на имущество «Строй-Инверсии». Кроме того, он требует перечислить в сообщении все аресты, наложенные на имущество должника, которые не отменены.

Заявление кредитора было удовлетворено в полном объеме.

Напомним, 3 февраля Арбитражный суд Новосибирской области обязал АО «Строй-Инверсия» законсервировать недостроенное здание на Покрышкина, 3. Его готовность составляет 90%.

В 2000-х годах руководство новосибирской «Топ-Книги» планировало построить рядом со сквером им. Сибиряков-Гвардейцев штаб-квартиру книжной компании. Здание начали возводить в 2009 году на участке площадью более 3 тысяч кв. метров. Однако многообещающий проект обернулся внутренним конфликтом. Инвесторы-дольщики поделились на две группы, каждая из которых обвиняла оппонентов в попытке завладеть большей частью недвижимости. В итоге конфликты привели к уголовному делу о мошенничестве. В 2011 году Арбитражный суд признал «Топ-Книгу» банкротом.

Когда здание превратилось в долгострой, дольщики решили закончить строительство самостоятельно. Для этих целей в 2015 году было создано АО «Строй-Инверсия». Но в 2018 году и оно было признано несостоятельным.

Согласно материалам дела о банкротстве компании, на объект незавершенного строительства и земельный участок, находящийся под ним, по ходатайству следователя в октябре 2023 года был наложен арест. Это затрудняло реализацию объекта. Тем не менее 13 января 2025 года здание выставлено на продажу. Арбитражный управляющий оценил его в 490 млн рублей. Аукцион должен был пройти во второй половине февраля.

Ранее редакция сообщала, что на имущество «Фабрики С-ТЕП» под Новосибирском резко скинули цену. Предыдущие торги не состоялись в связи с отсутствием заявок.