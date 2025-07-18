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Вторичный рынок недвижимости в Новосибирске вдвое превышают первичный

  • 18/07/2025, 17:00
Вторичный рынок недвижимости в Новосибирске вдвое превышают первичный
При этом стоимость квадратного метра в новостройках почти на четверть дороже, чем в уже сданных домах

В Новосибирской области за последние четыре с половиной года на каждую проданную новостройку в среднем приходится по 4,11 сделок на вторичном рынке. Об этом рассказал независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев.

— Несмотря на все льготные программы для застройщиков, в моменте вторичный рынок превышает первичный минимум в 2,5 раза, — отмечает аналитик.

Он уточнил, что максимальный разрыв стоимости первичного и вторичного жилья был зафиксирован в 2022 году. После начала СВО этот показатель составил 6,01.

—Тогда покупатели массово избавлялись от денег, предпочитая вкладываться в готовые квартиры, как в более надежный актив, не понимая перспектив строительного рынка, — уточняет эксперт.

Минимальный разрыв, по словам Николаева,  был во втором квартале 2024 года, накануне окончания действия массовой льготной ипотеки. Он составил 2,61. Тогда было продано 2447 квартир в новостройках, что на 23% меньше, чем во втором квартале 2025 года.

— Во втором квартале 2022 года разрыв увеличился за счет того, что продажи новостроек упали к первому кварталу года в 1,6 раза сильнее, чем провалился вторичный рынок, — констатирует Николаев.

По его подсчетам, на данный момент цена квадратного метра в новостройках города на 22-24% выше, чем в сопоставимых по качеству и расположению новых домах. На руку продавцам вторичной недвижимости играет и потенциальный риск вложений в строящееся жилье. При этом цена жилых квадратных метров по-прежнему зависит от площади, квартирографии и локации.

— А в целом цена квадрата меняется в зависимости от функционала, доли лишних площадей и проходных пространств, — добавляет Николаев.

По данным сервиса «Объектив.РФ», средняя цена квадратного метра в продаже на начало июля 2025 года в Новосибирске составила 168,6 тыс. рублей.

Стоит отметить, что на рынке Новосибирска продолжает расти количество непроданных квартир в новостройках. На начало июня у застройщиков зависли 76,6 тысяч лотов. Это 5,1 тысяч больше, чем на начало 2025 года, констатировал аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев. Из них 22,8% квартир находятся в уже сданных домах, на конец 2024 года — 15.8%.

Общий строительный задел в регионе сократился на 4,7 % (с 3,7 млн кв. метров в мае 2024 года до 3,55 млн кв. метров в мае 2025-го), а количество активных строек уменьшилось на 20–25 %.

Ранее редакция сообщала о том, что доступность квартир на вторичном рынке Новосибирской агломерации вернулась к показателям 2018 года, так как заработная плата горожанина в квадратных метрах новостройки уменьшилась за 6 лет на 26,4%.

Фото редакции Infopro54, автор- Юлия Данилова

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : продажа новостроек недвижимость


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