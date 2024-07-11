Больше 2 тысяч жителей остались без электричества под Новосибирском

В городе Обь из-за строителей без электричества остались более 2 тысяч жителей, а также котельная, школа и детский сад.

Инцидент произошел в среду, 10 июля.

Рабочие повредили кабельную линию из-за несогласованных работ.

На место сразу выдвинулась бригада «РЭС».

— К устранению аварии были привлечены 5 человек и 3 единицы техники, — говорится в сообщении АО «РЭС» в Телеграм.

Компания также сообщила о том, что мест повреждений линии много, если судить по пробуренным отверстиям.

Организации удалось восстановить подачу энергии в 00:18 11 июля.

Ранее редакция сообщала о том, что женщина 2 года ждала восстановления электричества на даче в Новосибирске. На территории садоводства полностью отключили электричество в 2022 году.