Больше 2 тысяч жителей остались без электричества под Новосибирском

В городе Обь из-за строителей без электричества остались более 2 тысяч жителей, а также котельная, школа и детский сад.
Инцидент произошел в среду, 10 июля.
Рабочие повредили кабельную линию из-за несогласованных работ.
На место сразу выдвинулась бригада «РЭС».
— К устранению аварии были привлечены 5 человек и 3 единицы техники, — говорится в сообщении АО «РЭС» в Телеграм.
Компания также сообщила о том, что мест повреждений линии много, если судить по пробуренным отверстиям.
Организации удалось восстановить подачу энергии в 00:18 11 июля.
Ранее редакция сообщала о том, что женщина 2 года ждала восстановления электричества на даче в Новосибирске. На территории садоводства полностью отключили электричество в 2022 году.
Источник фото: предоставлено пресс-службой АО «РЭС».
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