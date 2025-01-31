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Счета и имущество новосибирского «СпецТрансСтроя» арестованы

  • 31/01/2025, 09:30
Автор: Юлия Данилова
Счета и имущество новосибирского «СпецТрансСтроя» арестованы
Приставы получили два исполнительных листа на 100 млн рублей

Арбитражный суд Кемеровской области принял решение об аресте денежных средств, которые находятся на банковских счетах новосибирской компании ООО «СпецТрансСтрой», и принадлежащего ей имущества на общую сумму почти 69 млн рублей. По решению суда выдан исполнительный лист. С иском об обеспечительных мерах в суд вышла прокуратура Кемеровской области. Как уточняется в материалах суда, ведомство требует признать недействительным допсоглашения к муниципальному контракту заключенному между управлением дорожно-транспортного хозяйства Новокузнецка и «СпецТрансСтроем» в 2023 году. По второму иску ведомство требует применить к компании последствия недействительности сделки в виде взыскания 32,5 млн рублей. Исковое заявление принято к производству. По нему также выдан исполнительный лист.

Напомним, региональная прокуратура требует взыскать с новосибирской компании более 100 млн рублей (32,5 и 68,9 млн рублей) за срыв контрактов по ремонту важных городских объектов — Запсибовского моста и тоннеля на общую сумму порядка 522 млн рублей. Работы по ним подрядчик должен был завершить к сентябрю 2024 года. В качестве соответчика выступает администрация Новокузнецка.

Между тем в Новосибирске 5 октября 2024 года были задержаны руководители ООО «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов и Виталий Сукач. После проверки прокуратуры и УФСБ в отношении них возбуждены уголовные дела. Они обвиняются в хищении на госзаказах на 130 млн рублей. По версии следствия, злоупотребление Араповым полномочиями при реконструкции лабораторного корпуса ФБУН ГНЦ «Вектор» привело к хищению 43 млн бюджетных средств. Глава компании и его зам Сукач также обвиняются в мошенничестве по факту хищения 87 млн рублей бюджетных средств при строительстве объекта в рамках нацпроекта «Чистая вода» в городе Татарске.

Ранее редакция сообщала о том, что на экс-директора ООО «СпецТрансСтрой» Сергея Арапова возбуждено еще четыре уголовных дела о мошенничестве, в том числе два эпизода по строительству станции метро «Спортивная». 

Фото freepik , изображение создано при помощи нейросети Midjourney 5.2.

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Рубрики : Право&Порядок Бизнес

Регионы: Новосибирск Кемерово

Теги : СпецТрансСтрой арест имущества


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