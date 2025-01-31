Счета и имущество новосибирского «СпецТрансСтроя» арестованы

Арбитражный суд Кемеровской области принял решение об аресте денежных средств, которые находятся на банковских счетах новосибирской компании ООО «СпецТрансСтрой», и принадлежащего ей имущества на общую сумму почти 69 млн рублей. По решению суда выдан исполнительный лист. С иском об обеспечительных мерах в суд вышла прокуратура Кемеровской области. Как уточняется в материалах суда, ведомство требует признать недействительным допсоглашения к муниципальному контракту заключенному между управлением дорожно-транспортного хозяйства Новокузнецка и «СпецТрансСтроем» в 2023 году. По второму иску ведомство требует применить к компании последствия недействительности сделки в виде взыскания 32,5 млн рублей. Исковое заявление принято к производству. По нему также выдан исполнительный лист.

Напомним, региональная прокуратура требует взыскать с новосибирской компании более 100 млн рублей (32,5 и 68,9 млн рублей) за срыв контрактов по ремонту важных городских объектов — Запсибовского моста и тоннеля на общую сумму порядка 522 млн рублей. Работы по ним подрядчик должен был завершить к сентябрю 2024 года. В качестве соответчика выступает администрация Новокузнецка.

Между тем в Новосибирске 5 октября 2024 года были задержаны руководители ООО «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов и Виталий Сукач. После проверки прокуратуры и УФСБ в отношении них возбуждены уголовные дела. Они обвиняются в хищении на госзаказах на 130 млн рублей. По версии следствия, злоупотребление Араповым полномочиями при реконструкции лабораторного корпуса ФБУН ГНЦ «Вектор» привело к хищению 43 млн бюджетных средств. Глава компании и его зам Сукач также обвиняются в мошенничестве по факту хищения 87 млн рублей бюджетных средств при строительстве объекта в рамках нацпроекта «Чистая вода» в городе Татарске.

Ранее редакция сообщала о том, что на экс-директора ООО «СпецТрансСтрой» Сергея Арапова возбуждено еще четыре уголовных дела о мошенничестве, в том числе два эпизода по строительству станции метро «Спортивная».