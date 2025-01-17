Тестирование бустерного кольца СКИФа стартует в феврале в Новосибирске

В феврале текущего года планируется провести тестирование бустерного кольца, являющегося одним из ключевых элементов источника синхротронного излучения, который строится в Новосибирске. Об этом сообщили разработчики в ходе визита на площадку СКИФа полномочного представителя президента в Сибири Анатолия Серышева. Весной 2025 года оборудование бустерного синхротрона должно быть соединено с инженерными системами.

— Важнейшим условием проведения работ является соблюдение требований безопасности — автоматизированная система радиационного контроля будет установлена в те же сроки. Это позволит учёным начать работу с электронным пучком в указанном сегменте ускорительного комплекса, — уточнили в полпредстве.

После завершения строительных работ в здании накопителя начнется монтаж оборудования, сейчас его собирают и тестируют в корпусе стендов и испытаний.

Ранее в пресс-службе ЦКП «СКИФ» поясняли, что задача бустера ускорительного – сформировать пучок электронов и, разогнав его до нужной энергии, инжектировать в накопительное кольцо. Основные составляющие ускорительного комплекса СКИФ – это линейный ускоритель, синхротрон-бустер и накопительное кольцо. Специалисты ИЯФ СО РАН разработали и изготовили все пять импульсных магнитов для бустера-синхротрона СКИФ.

Напомним, в середине декабря на площадке СКИФа запустили линейный ускоритель.

ЦКП «СКИФ» — проект класса «мегасайенс» с синхротроном поколения «4+» строится в новосибирском наукограде Кольцово и представляет собой комплекс из 34 зданий и сооружений, инженерного и технологического оборудования, обеспечивающий выполнение научных исследований на пучках синхротронного излучения во множестве областей — химии, физике, материаловедении, биологии, геологии, гуманитарных науках. Также «СКИФ» поможет решить актуальные задачи инновационных и промышленных предприятий.

Для строительства СКИФ из федерального бюджета в 2023 году было выделено 17 млрд рублей, в 2024 — еще 14 млрд. Практически половина этих средств — стоимость оборудования, которое создается силами отечественных разработчиков.

Ранее редакция сообщала о том, что сроки ввода синхротрона СКИФ в Новосибирске перенесены на 31 декабря 2025 года.