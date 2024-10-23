Суперкомпьютер запустили в Новосибирском государственном университете

НГУ запустил в работу первую очередь суперкомпьютерного центра «Лаврентьев». Первое время центр будет находится в учебном корпусе университета, позже — на площадях научно-исследовательского центра НГУ. Об этом рассказали в пресс-центре учебного заведения.

Новый кластер по всем показателям превосходит все аналогичные серверы за Уралом. Он предназначен для работы с большими языковыми моделями с применением искусственного интеллекта.

— СКЦ «Лаврентьев» станет центром коллективного пользования и будет востребован самыми разными специалистами, а также будет полезен для обработки больших научных данных, — прокомментировал ректор НГУ академик РАН Михаил Федорук.

В рамках Исследовательского центра искусственного интеллекта НГУ с помощью нового кластера будут разрабатывать проекты для индустриальных заказчиков. В том числе разнообразные датчики видеоаналитики, которые создают по заказу компании «Ростелеком». Мощная подсистема «Лаврентьев» с его графическим ускорителем и однородные кластеры с центральными многоядерными процессами позволят решать не только эти задачи, но и создавать цифровые двойники.

— Этот сервер оснащен графическими ускорителями, которые позволяют проводить множество параллельных вычислений, он обладает необходимым объёмом графической видеопамяти, для чтобы мы могли использовать современные большие языковые модели уровня ChatGPT и GigaChat, донастраивать и кастомизировать их для решения конкретных задач, — объяснил Алексей Окунев.

Новый вычислительный кластер позволит запустить на базе НГУ новые образовательные программы. В ближайшее время здесь планируется начать «Машинное обучение».

Планируется, что полностью суперкомпьютерный центр будет запущен в 2026 году.

Ранее редакция сообщала о том, что институт СО РАН вошел в консорциум суперкомпьютерных центров России.