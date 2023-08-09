Супруги, проживающие в официальном браке более трех лет, смогут получать субсидии на аренду жилья до 30%

Согласно документу, компенсация расходов в размере до 30% от стоимости аренды может осуществляться через возврат подоходного налога или снижение его ставки, передают «Известия». Поддержавшие инициативу представители «Народного фронта» уверены, что такая мера будет способствовать стимулированию рождаемости.

Кроме того, нововведение может оказать положительное влияние на рынок новостроек, считают девелоперы.

Напомним, что в июне Минстрой заявил о том, что готовится программа по субсидированию платы за аренду жилья для молодежи, в соответствии с которой государство возьмет на себя обязательство по оплате половины стоимости аренды жилья молодым людям в возрасте до 35 лет.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске начали расти цены на аренду жилья.