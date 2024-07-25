Спасатели сняли детей с крыши трехэтажного здания в Новосибирске

Сотрудники МЧС России спасли троих мальчиков, которые забрались на крышу двухэтажного здания, но не смогли самостоятельно спуститься.

– Сотрудники ведомства по автолестнице вернули детей с 10-метровой высоты на землю. Там верхолазов ждал один из родителей, ― сообщили в пресс-службе ведомства.

После происшествия спасатели провели беседу с детьми и их законными представителями, а также напомнили им о необходимости соблюдать правила безопасности.

– Что скажут родители, остается загадкой, – подметили в МЧС по Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что мужчину унесло течением на Оби в Новосибирске.