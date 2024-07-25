Спасатели сняли детей с крыши трехэтажного здания в Новосибирске

Сотрудники МЧС России спасли троих мальчиков, которые забрались на крышу двухэтажного здания, но не смогли самостоятельно спуститься.
– Сотрудники ведомства по автолестнице вернули детей с 10-метровой высоты на землю. Там верхолазов ждал один из родителей, ― сообщили в пресс-службе ведомства.
После происшествия спасатели провели беседу с детьми и их законными представителями, а также напомнили им о необходимости соблюдать правила безопасности.
– Что скажут родители, остается загадкой, – подметили в МЧС по Новосибирской области.
Ранее редакция сообщала о том, что мужчину унесло течением на Оби в Новосибирске.
Источник фото: МЧС по Новосибирской области
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