Свинья в бронежилете выжила после 6 выстрелов из СВД в Новосибирске

В Новосибирске разработали облегченную бронеплиту, которая выдерживает шесть попаданий из снайперской винтовки Драгунова (СВД). Об этом рассказали в новосибирской компании «Филлин».

По словам представителя, бронеплита пригодится для использования в бронежилетах скрытого ношения. Ее главной особенностью является конструкция с цельной керамической пластиной.

— Плита состоит из керамических ячеек. У нас проходили испытания с СВД. Она выдержала 6 выстрелов. Понятно, что сразу шесть пуль из снайперской винтовки не попадут, но должен быть запас, — отметил разработчик.

Сейчас изобретение проходит испытания и дорабатывается. Так, например, уже выяснили, как ведет себя живой организм, облаченный в облегченную бронеплиту. В качестве подопытного взяли обычную свинку.

— Плита показала себя хорошо. На испытуемом остались только небольшой ушиб, — поделились успехами в компании.

Ранее редакция сообщала о том, что сибиряк во время выполнения боевой задачи в зоне СВО подорвался на мине и выжил.