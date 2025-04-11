Торговые сети Новосибирска предупредили о недопустимости роста цен перед Пасхой

Федеральная антимонопольная служба направила письма-предупреждения крупнейшим торговым сетям Новосибирска. В этих письмах говорится о недопустимости искусственного завышения цен на пасхальные товары, которые пользуются повышенным спросом в преддверии праздника.

Как сообщила пресс-служба УФАС по Новосибирской области, письма были отправлены 10 апреля 2025 года.

— Мы обратили внимание участников рынка на недопустимость необоснованного повышения цен на куриные яйца, кондитерские изделия, сливочное масло, муку, — пояснили в пресс-службе ведомства.

В преддверии Пасхи Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России традиционно пристально следит за ценообразованием на праздничные товары. Торговцам рекомендуется оперативно снижать розничные цены, если поставщики также снижают отпускные.

Особое внимание ФАС уделяет ценам на куриные яйца, которые часто становятся объектом спекуляций перед праздником. В случае выявления нарушений к компаниям могут быть применены штрафные санкции.

Напомним, глава Минсельхоза Новосибирской области Андрей Шинделов на этой неделе прокомментировал рост цен на продукты. Он заявил, что сельхозпроизводители их не только не повышают, но даже снижают и рекомендовал задавать вопросы смежникам.

Ранее редакция сообщала о том, что Минсельхоз подготовил новые соглашения о стабилизации цен в Новосибирской области. Пока подписи в документе поставил только один производитель.