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Какие дороги перекроют в Новосибирске во время Крестного хода 21 мая

  • 18/05/2023, 12:58
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21 мая в Новосибирске состоится Крестный ход в честь Дня славянской письменности и культуры
Колонна участников формируется у Вознесенского кафедрального собора. Присоединиться в процессе движения будет невозможно, предупредила мэрия города.

В 11 часов желающие принять участие в Крестном ходе могут собраться на территории Вознесенского кафедрального собора (ул. Советская, 91), сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Вход через КПП:

— по ул. Советской со стороны ул. 1905 года;

— по ул. Челюскинцев со стороны Красного проспекта (вблизи дома № 1 на ул. Гоголя);

— со стороны цирка вблизи перекрестка ул. Гоголя и ул. Советской.

Кроме того, КПП будут организованы возле собора во имя Александра Невского на ул. Советской с обеих сторон.

Однако вблизи Никольской часовни (часовни во имя Святого Николая Чудотворца) прохода не будет.

В связи с проведением Крестного хода, 21 мая будет временно ограничено и прекращено движения транспортных средств:

с 11.00 до 12.00 – по ул. Советской на участке от ул. Достоевского до ул. Гоголя.

с 12.00 до 13.00 – по ул. Гоголя на участке от площади Лунинцев до ул. Мичурина.

с 12.00 до 14.00

— по Красному проспекту на участке от ул. Писарева до ул. Колыванской;

— по ул. Крылова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

— по ул. Державина на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

— по ул. Фрунзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

— по ул. Романова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

— по ул. Потанинской на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

— по ул. Ядринцевской на участке от ул. Мичурина до Красного проспекта;

— по ул. Орджоникидзе от ул. Мичурина до Вокзальной магистрали;

— по Вокзальной магистрали от ул. Орджоникидзе до проспекта Димитрова;

— по ул. Депутатской на участке от ул. Серебренниковской до Красного проспекта;

— по ул. Максима Горького на участке от ул. Серебренниковской до ул. Советской;

— по ул. Чаплыгина на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

— по ул. Октябрьской на участке от ул. Серебренниковской до ул. Советской;

— по ул. Коммунистической на участке от ул. Серебренниковской до ул. Советской;

— по ул. Свердлова на участке от ул. Серебренниковской до ул. Советской;

— по ул. Спартака на участке от ул. Серебренниковской до ул. Советской;

— по ул. Сибревкома на участке от ул. Серебренниковской до Красного проспекта;

— по ул. Каинской на участке от ул. Серебренниковской до Красного проспекта;

— по ул. Советской на участке от Красного проспекта до ул. Спартака;

— по Октябрьской магистрали на участке от Красного проспекта до ул. Кирова;

— по нечетной стороне ул. Кирова на участке от Октябрьской магистрали до ул. Восход.

В мэрии уточнили, что с 7.00 до 14.00 в местах проведения Крестного хода будет ограничена стоянка (парковка) транспортных средств. Соответствующие дорожные знаки и иные технические средства организации дорожного движения тоже будут установлены, пояснили в пресс-службе мэрии города.

 

Ранее редакция сообщала, что памятник Николаю Чудотворцу установят в Новосибирске.

Фото с сайта правительства НСО

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : православные праздники крестный ход День славянской письменности и культуры


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