Новосибирцы начали продавать квартиры на вторичке в рассрочку

В крупных российских городах на вторичном рынке жилья растёт количество сделок с использованием рассрочек от продавцов квартир. Этот торговый инструмент чаще всего применяется собственниками инвестиционных квартир. Рассрочка предоставляется как на безвозмездной основе, так и с начислением процентов. Иногда собственники зарабатывают до 25% от стоимости объекта, сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов рынка недвижимости. По их подсчетам, доля сделок с использованием этого инструмента продаж достигает 7-10%.

По словам руководителя филиала агентства недвижимости «Жилфонд» Азата Ибрагимова, в Новосибирске рассрочка от собственников квартир на вторичке тоже уже применяется.

— Да, в Новосибирске появляется рассрочка от собственников. В этом случае объект продается чаще всего на условиях определенного первоначального взноса и последующих платежей. Условия. на которых эти платежи рассчитывается, оговариваются собственником и покупателем, — отметил эксперт.

Он считает, что подобный инструмент продажи выгоден как покупателям, так и продавцам, поскольку рассрочка может предоставляться как на безвозмездной основе, так и с начислением процентов.

— Сегодня ставки по ипотеке очень большие, а количество одобрений сокращается, поэтому рассрочка помогает обеим сторонам. В случае рассрочки собственник и покупатель могут сами договориться, включать или не включать дополнительную ставку, сроки рассрочки и другие нюансы. Кроме того, крупные агентства недвижимости тоже вводят систему рассрочки. Они выкупают квартиры для клиентов, оговаривают определенные условия, по которым тот будет вносить платежи, и продают уже своему покупателю с рассрочкой от агентства, — рассказал Азат Ибрагимов.

Он уверен, что рассрочка от собственников будет только увеличиваться и станет распространенной практикой на вторичном рынке Новосибирска.

— На сегодняшний день жители Новосибирска пока не привыкли к этому механизму, но интерес к нему появляется. В настоящее время по объявлениям с припиской «возможна покупка в рассрочку» довольно много людей интересуются и спрашивают условия такой сделки, — считает собеседник редакции.

Напомним, в январе — октябре 2024 года срок экспозиции квартир на вторичном рынке Новосибирска вырос на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем по мегаполису объявление о продаже квартиры на вторичке является активным 84 дня. И это максимальное значение по России (по стране срок экспозиции на такие лоты составляет 74 дня, что на 35% больше, чем годом ранее).

Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке столицы Сибири за первые три месяца 2025 года выросла до 139,1 тыс. рублей (на 2,6%). Все категории квартир от студий до 4-комнатных квартир показали рост от 1,7 до 3,2%.

Ранее редакция сообщала, что семейную ипотеку на вторичку будут давать в 11 городах Новосибирской области. Список актуален до 30 июня 2025 года и обновится с учетом данных Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).