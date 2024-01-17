Сын актера из «Ликвидации» Максима Дрозда служит в Новосибирске

Актер известный по сериалу «Ликвидация» Максим Дрозд рассказал, что его сын ушел служить в армию. Артист опубликовал фотографию с ним.
— Только вперед. Всем мира во всем мире, — оставил подпись под фото актер в соцсети.
Его сын, Егор Дрозд, на своей страницы в соцсети рассказал, что служит в Новосибирске
Военнослужащему этой зимой исполнится 23 года. Дрозд-младший учился в МХАТе. Он исполнил семь ролей в фильмах и сериалах.
Ранее редакция сообщала о том, что российское гражданство получат иностранцы-контрактники, служившие в зоне СВО.
Фото со страницы Максима Дрозда в Телеграм
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