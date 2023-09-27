Восьмилетний ребенок ушел в школу и не вернулся в Новосибирске

В Калининском районе Новосибирска пропал 8-летний Эльдар Амадалиев. Об этом сообщает группа «Поисковой отряд Лиза Алерт Новосибирской области» в ВКонтакте.
— 27 сентября 2023 года поехал в школу и пропал, — говорится в сообщении.
Он был одет в синюю куртку, темно-синие брюки, синюю шапку, и темно-синие кроссовки. С собой имел черный рюкзак и сменную обувь в рюкзачке поменьше.
Стоит отметить, что август и сентябрь являются пиковыми месяцами по количеству принятых в отряд Лиза Алерт заявок о пропаже людей.
Ранее редакция сообщала о том, что девушку в черном ищут в Новосибирске.
Фото со страницы «Поисковой отряд ЛизаАлерт Новосибирской области» в Вконтакте.
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