Восьмилетний ребенок ушел в школу и не вернулся в Новосибирске

В Калининском районе Новосибирска пропал 8-летний Эльдар Амадалиев. Об этом сообщает группа «Поисковой отряд Лиза Алерт Новосибирской области» в ВКонтакте.

— 27 сентября 2023 года поехал в школу и пропал, — говорится в сообщении.

Он был одет в синюю куртку, темно-синие брюки, синюю шапку, и темно-синие кроссовки. С собой имел черный рюкзак и сменную обувь в рюкзачке поменьше.

Стоит отметить, что август и сентябрь являются пиковыми месяцами по количеству принятых в отряд Лиза Алерт заявок о пропаже людей.

Ранее редакция сообщала о том, что девушку в черном ищут в Новосибирске.