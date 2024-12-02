«Тайгер-Сибирь» возвращается на рынок раздельного сбора мусора в Новосибирске

Региональный оператор по вывозу ТКО МУП «Спецавтохозяйство» и ГК «Тайгер-Сибирь» подписали договор и возобновили сотрудничество. Все разногласия урегулированы. Об этом сообщила пресс-служба регоператора.

Напомним, в конце октября стало известно, что вывоз раздельно собранных отходов из контейнеров и сеток, установленных в Новосибирске ООО «Тайгер-Сибирь», не производится. Об этом сообщили представители компании «Арктика Сити», которая ранее работала на рынке переработки отсортированного вторсырья. Как заявили в компании, с января 2022 года компания «Тайгер-Сибирь» осуществляла перевозки РСО за свой счет, а это гарантированные убытки. В 2022 году о проблемах с транспортировкой раздельно собранных отходов редакции рассказывал и директор ГК «Тайгер-Сибирь» Кирилл Ритерман.

В «Спецавтохозяйстве» также сообщали, что получают фото и обращения с жалобами от жителей. В частности, жители Краснообска присылали в группу компании фото бумажных объявлений о том, что раздельный сбор отходов больше не осуществляется по решению регионального оператора. Объявления появились на желтых баках-«сетках» и зеленых «кубах» подрядчика.

Как уточнила пресс-служба регоператора, на данный момент МУП «САХ» принадлежит больше половины ёмкостей для сбора вторсырья в Новосибирске. При этом 421 контейнер поставлены за последние 1,5 месяца в Новосибирске, Кольцово и Краснообске. Жесть, пластик, стекло и макулатуру из них вывозит специальный мусоровоз регионального оператора. Досортировка собранного новосибирцами происходит на сортировочных линиях, расположенных на Гусинобродском и Левобережном полигонах.

Группа компаний «Тайгер-Сибирь» занимается сбором, переработкой вторичной стеклобутылки, макулатуры, отходов стекольной, алюминиевой, деревообрабатывающей промышленности, ПЭТ, стрейч, ПНД. Каждое юридическое лицо состоящее в холдинге преимущественно осуществляет утилизацию своего вида отхода, говорится на сайте компании. С 2012 года компания реализует проект по раздельному сбору отходов на территории Новосибирской области. В 2016 году запустила завод по утилизации ПЭТ упаковки. В 2018 году завод по утилизации элементов первичных и батарей первичных элементов, а также завод по утилизации ПНД, ПВД с получением товарного продукта в виде плитки полимер-песчаной.

Ранее редакция сообщала о том, что на 26 торгов по вывозу мусора в Новосибирской области заявились 10 компаний. До сих пор не отыграны крупные лоты на вывоз ТКО из Новосибирска, Искитима, Бердска и районов области.