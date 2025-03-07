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«В женском бизнесе важно обладать самоотверженностью»

  • 07/03/2025, 16:20

Елена Потапова, директор консалтинговой компании «ВИП-Клуб»:

«В женском бизнесе важно обладать самоотверженностью»—  Безусловно, количество женщин в бизнесе, в промышленности и в других сферах увеличивается. Роль женщины в обществе и бизнесе растет. Большую помощь в этом оказывают программы, направленные на развитие предпринимательства. Государство способствует росту вовлеченности женщин в различные экономические процессы, расширяя список доступных специальностей.

Кроме того, сегодня женщины готовы наравне с мужчинами разделять ответственность не только за подрастающее поколение, семью, но и бизнес. И что самое главное — они готовы развиваться, вести очень активную деятельность. Жизнь очень стремительная — чтобы быть всегда на пике информации, женщинам необходимо постоянно получать новые знания и участвовать во всех процессах.

Женщины — тактики. Они умеют существовать в режиме многозадачности, удерживать большой объем информации и контролировать ситуацию. А вот стратегия — это, конечно, больше мужская задача.

Считаю, что пока роль женщины в нашем обществе недооценена. У нас редко говорят о достижениях именно женщин. Пока более или менее «подсвечиваются» в информационном плане лишь женщины-политики. Я, как одна из основателей Общественного объединения VIP-club, могу с уверенностью сказать, что у нас очень много успешных женщин. Каждая из них уникальна по-своему и заслуживает особого внимания.

Вне нашего Клуба мне очень импонирует космонавт-испытатель Анна Кикина, и я рада, что у меня была возможность с ней познакомиться лично. Эта женщина обладает природной мягкостью и в то же время — многими мужскими качествами: это и недюжинное здоровье, и колоссальная ответственность. Надо иметь очень сильную мотивацию и в какой-то степени самоотверженность, чтобы полететь в космос. Несмотря на все сложности, через которые ей пришлось пройти, она осталась очень мягким и трогательным человеком. В моем детстве в пример всем ставили Валентину Терешкову, сейчас у нас есть пример современного мужества и героизма среди женщин — это Анна Кикина.

Мой секрет успеха — это любовь к людям. В бизнесе, как и в космосе, нужно обладать некой самоотверженностью, потому что зачастую семья опускается на вторую строчку. Развитие Клуба требует очень много не только рабочего, но и личного времени. Многие проекты, которые мы реализуем, вдохновляют на дальнейшие шаги, потому что видишь, как твоя деятельность помогает людям развиваться, решать важные задачи. Особенно радостно, когда получается совместно решать глобальные вопросы для нашего города, его развития и преображения — и это взаимный процесс. Он дает энергию и успех всем.

Фото предоставлено из личного архива Е. Потаповой  во вложении. Фотограф: Николай Мелонов

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : женщины в бизнесе Елена Потапова 8 марта


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