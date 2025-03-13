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Телекоммуникационное оборудование обновили в селе Битки Сузунского района

  • 13/03/2025, 16:57
Телекоммуникационное оборудование обновили в селе Битки Сузунского района
В результате модернизации выросла средняя скорость мобильного интернета

Специалисты компании МТС провели обновление оборудования и перераспределение частот в пользу стандарта LTE в малочисленном селе Битки. Оно расположено в Сузунском районе Новосибирской области и известно сохранившимся памятником архитектуры — лавкой купчихи Смирновой, построенной в 1904 году.

— Мы видим, что количество телефонов с поддержкой только 3G на руках у абонентов стремительно сокращается. По нашим данным, более 83% жителей Новосибирской области для общения, работы, учёбы и развлечений уже пользуются смартфонами с поддержкой 4G, а это значит, что возможности сети должны соответствовать запросам пользователей, — комментирует директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

В прошлом году в регионе проводились масштабные работы по рефармингу. Они охватили Искитимский, Краснозёрский, Купинский, Мошковский, Татарский, Сузунский, Ордынский и Колыванский районы.

Источник фото: freepik.com, автор- freepik

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Рубрики : Технологии

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : технологии МТС


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