В Новосибирске более чем на 200 рублей подорожал минимальный набор продуктов

В феврале минимальный набор продуктов в Новосибирской области продолжил расти в цене. Если по итогам января стоимость минимальной потребкорзины составляла 7392,78 рублей, то уже в феврале она достигла 7606,32 рублей. Такие данные озвучили аналитики Новосибирскстат.

Традиционно, в список продуктов наиболее популярных в минимальном наборе вошли макаронные изделия, молочные продукты, крупы, хлеб и мясо, а также овощи, плоды, рыба, яйца, чай, соль, специи, сахар и кондитерских изделия. Основной рост зафиксирован в категориях мясной, молочной и овощной продукции. Помимо этого, выросла стоимость детского питания и кофе. Но есть отдельные позиции, напротив, уменьшившиеся в цене.

За месяц бескостная говядина прибавила в цене более тридцати рублей, с 820,03 рублей в январе до 851,67 рублей в феврале. Подорожало мясо буренок и на кости, с 620,51 рублей до 642,35 рублей.

Более, чем на двадцать рублей выросла стоимость творога. Так, за килограмм этого продукта в регионе просят в среднем 501,26 рублей (481,12 рублей в январе).

Как и прогнозировали эксперты, за месяц значительно подорожал шоколад, с 1260,31 рублей до 1306,57 рублей за килограмм. Кофе натуральный в зернах вырос в цене еще больше: с 1446,28 рублей в феврале до 1500,30 рублей в марте.

Почти на пятьдесят рублей дороже стали сухие молочные смеси для детского питания. Если в январе еду для самых маленьких можно было купить в среднем за 1266,63 рублей, то в феврале этот показатель вырос до 1311,32 рублей. Не отстают по темпам роста и фруктоягодные консервы для малышей, с 532,84 рублей они подорожали до 575,61 рублей.

Из овощей больше всего подорожали картофель (с 53,15 рублей за килограмм до 58,76 рублей) и капуста белокочанная свежая (с 47,41 рублей до 54,72 рублей). А вот чеснок, напротив, подешевел до 394, 63 рублей (405,23 рублей в январе). Два рубля убавила в цене и морковь.

Интересно, что за месяц килограмм икры лососевых рыб подешевел сразу на четыреста рублей. В феврале купить рыбный деликатес новосибирцы могли за 9 313,40 рублей (в январе 9 719,58 рублей). После продолжительного роста упало в цене и сливочное масло. Если в январе килограмм этого продукта продавали в среднем за 1 319,81 рублей, то месяцем позже приобрести сливочное можно было за 1302,47 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что в январе 2025 года в Новосибирской области стоимость минимальной месячной корзины продуктов на одного человека увеличилась на 2% по сравнению с предыдущим месяцем и составила почти 7,4 тысячи рублей.