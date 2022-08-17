Темпы жилищного строительства в Омске увеличились в 2,5 раза

В Омской области увеличился объем ввода жилья. Так с 1 января по 1 августа 2022 года было введено в эксплуатацию 434,23 тыс. кв. м, что составляет 258% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе за июль строители сдали 47,09 тыс. кв. м — 195,9%. При этом, как сообщает пресс-служба правительства Омской области, в многоквартирных домах введено 150,32 тыс. кв. м жилья, что составляет 158% от показателя прошлого года, а индивидуальных жилых домов сдано в эксплуатацию 283,91 тыс. кв. м — 390%.

— Жилье занимает основную часть в объеме строительных работ в регионе. Жилая застройка областного центра и городов в районах области соответствует комплексному подходу в освоении территорий, — уточнили в правительстве региона.

— Так, в рамках соглашения с ООО «Специализированный застройщик «Эталон-Омск» в период с 2022 по 2030 годы на 17 земельных участках площадью около 200 га в Кировском округе Омска планируется построить новый микрорайон «Зеленая река» с многоквартирными домами площадью около 1 млн. квадратных метров жилья, —говорится в сообщении.

В 2022 году в Омской области началась реализация масштабных инвестиционных проектов в сфере жилищного строительства. Трёхсторонние соглашения заключены между правительством Омской области, администрацией города Омска и компаниями-инвесторами.

Соглашением с ООО «Брусника. Кварталы Драверта. Омск» в 2022-2034 годах предусмотрено строительство также в Кировском округе Омска жилищного фонда на 38 земельных участках площадь около 38 га многоквартирных домов площадью около 250 тысяч квадратных метров жилья.

В соответствии с соглашением с ООО Группа компаний «Стройбетон» в период с 2022 по 2033 годы будет построен жилищный фонд в новом жилом районе Амурский-2 Омска (микрорайоны № 2 и № 3) на 5 земельных участках площадью около 85 га с комплексом многоквартирных жилых домов площадью около 308 тыс. кв. м.

Также в Омске в границах улицы Светловская в 2022-2034 годах планируется реализация инвестиционного проекта, предполагающего строительство на 17 земельных участках площадью около 26,3 га многоквартирных жилых домов площадью около 325 тысяч квадратных метров, в рамках заключенного соглашения с ООО «Специализированный застройщик «Догма-Омск».

Одновременно с жильем в новых жилых кварталах будут строиться объекты социальной инфраструктуры, а также торгово-офисные здания и центры бытового обслуживания. Особое внимание уже на стадии проектирования уделяется благоустройству дворов: появятся современные детские игровые площадки, места для отдыха и общения жителей разных возрастов, многофункциональные спортивные площадки, аллеи для прогулок.

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