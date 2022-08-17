Рекламодателям

Темпы жилищного строительства в Омске увеличились в 2,5 раза

  • 17/08/2022, 16:38
недвижимость Омска
С 1 января по 1 августа 2022 года было введено в эксплуатацию 434,23 тыс. кв. м.

В Омской области увеличился объем ввода жилья. Так с 1 января по 1 августа 2022 года было введено в эксплуатацию 434,23 тыс. кв. м, что составляет 258% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе за июль строители сдали 47,09 тыс. кв. м — 195,9%. При этом, как сообщает пресс-служба правительства Омской области, в многоквартирных домах введено 150,32 тыс. кв. м жилья, что составляет 158% от показателя прошлого года, а индивидуальных жилых домов сдано в эксплуатацию 283,91 тыс. кв. м — 390%.

— Жилье занимает основную часть в объеме строительных работ в регионе. Жилая застройка областного центра и городов в районах области соответствует комплексному подходу в освоении территорий, — уточнили в правительстве региона.

новости Новосибирска

В Новосибирской области вырос объем ввода жилья на 39%

В 2022 году в Омской области началась реализация масштабных инвестиционных проектов в сфере жилищного строительства. Трёхсторонние соглашения заключены между правительством Омской области, администрацией города Омска и компаниями-инвесторами.

— Так, в рамках соглашения с ООО «Специализированный застройщик «Эталон-Омск» в период с 2022 по 2030 годы на 17 земельных участках площадью около 200 га в Кировском округе Омска планируется построить новый микрорайон «Зеленая река» с многоквартирными домами площадью около 1 млн. квадратных метров жилья, —говорится в сообщении.

Соглашением с ООО «Брусника. Кварталы Драверта. Омск» в 2022-2034 годах предусмотрено строительство также в Кировском округе Омска жилищного фонда на 38 земельных участках площадь около 38 га многоквартирных домов площадью около 250 тысяч квадратных метров жилья.

В соответствии с соглашением с ООО Группа компаний «Стройбетон» в период с 2022 по 2033 годы будет построен жилищный фонд в новом жилом районе Амурский-2 Омска (микрорайоны № 2 и № 3) на 5 земельных участках площадью около 85 га с комплексом многоквартирных жилых домов площадью около 308 тыс. кв. м.

Также в Омске в границах улицы Светловская в 2022-2034 годах планируется реализация инвестиционного проекта, предполагающего строительство на 17 земельных участках площадью около 26,3 га многоквартирных жилых домов площадью около 325 тысяч квадратных метров, в рамках заключенного соглашения с ООО «Специализированный застройщик «Догма-Омск».

Одновременно с жильем в новых жилых кварталах будут строиться объекты социальной инфраструктуры, а также торгово-офисные здания и центры бытового обслуживания. Особое внимание уже на стадии проектирования уделяется благоустройству дворов: появятся современные детские игровые площадки, места для отдыха и общения жителей разных возрастов, многофункциональные спортивные площадки, аллеи для прогулок.

 

Ранее редакция сообщала, что по итогам первого полугодия 2022 года сделок по ДДУ в Красноярске оказалось больше, чем в Новосибирске. Впервые за долгие годы. 

Фото с сайта правительства Омской области

722

Рубрики : Недвижимость

Регионы: Омск

Теги : новостройки Недвижимость Омска жилищное строительство


Комментировать

пока нет комментариев
особо охраняемые природные территории

Караканский бор тоже получил статус особо охраняемой природной территории

Первая особо охраняемая природная территория в регионе уже потребовала корректировки областного законодательства.
Читать статью >>
новые технологии

Новосибирцы разработали установку для экспериментов с материалами

С ее помощью инноваторы подбирают новые технологии, позволяющие получить нужные заказчику свойства сырья для производства деталей и комплектующих.
Читать статью >>
Кадровые назначения в мэрии Иркутска

В администрации Иркутска кадровые перестановки

Глава города озвучил сразу три назначения.
Читать статью >>
местное самоуправление, интервью

Николай Красников: Механизм отзыва глав муниципалитетов должен быть четко прописан в публичном пространстве

Глава администрации наукограда Кольцово Николай Красников, представляющий Новосибирскую область в совете по развитию местного самоуправления при президенте РФ, ― о перспективах развития наукоградов и шансах на сохранение муниципальных глав в свете принимаемой реформы.
Читать статью >>

Актуальный разговор

интервью

Екатерина Кузнецова: У нас нет фразы «слишком много»!

Все материалы
Лента новостей

Караканский бор тоже получил статус особо охраняемой природной территории

17/08/2022, 19:18

Новосибирцы разработали установку для экспериментов с материалами

17/08/2022, 19:00

В администрации Иркутска кадровые перестановки

17/08/2022, 18:58

Новосибирские ученые проведут генетическое тестирование онкопациентов

17/08/2022, 17:29
Популярное

Мнение эксперта: развитие мобильных сетей в России практически остановилось

17/08/2022, 14:55

Синоптики обещают новосибирцам прохладный и дождливый сентябрь

17/08/2022, 10:53

Полномасштабная атомная война между РФ и США приведет к голодной смерти более пяти млрд человек

16/08/2022, 15:17

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Клиенты Tele2 смогут менять минуты на трафик в YouTube, TikTok, «ВКонтакте» и «Звук»

17/08/2022, 16:47

Мошенники выдают программы удаленного доступа за сервисы киберзащиты

17/08/2022, 15:02

ВТБ: спрос на измененную IT-ипотеку может вырасти как минимум в 1,5 раза

16/08/2022, 17:04
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Август 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска