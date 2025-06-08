Тепло вернётся в Новосибирск на предстоящей неделе

На предстоящей короткой рабочей неделе в Новосибирск вернётся летнее тепло. По прогнозам синоптиков, начиная с понедельника — 9 июня— температура воздуха начнет увеличиваться на 1-2 градуса.

В понедельник ожидается от +21 до +27°, северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров секунду. Осадков не ожидается. Во вторник, 10 июня, потеплеет еще сильнее. Днем воздух прогреется до +23…+28°, по северной половине региона местами пройдут дожди и грозы, возможно усиление ветра.

В среду, 11 числа, ветер сменит направление на юго-восточное, и температура воздуха поднимется до +25…+30°.

В четверг и пятницу тенденция на потепление продолжится и к субботе воздух прогреется до 30°.

Напомним, согласно утвержденному правительством производственному календарю на 2025 год, следующая рабочая неделя в России будет трехдневной в связи с празднованием Дня России 12 июня. Новосибирцев, которые работают по графику пятидневки, ожидают четыре выходных дня с 12 по 15 июня включительно.

Ранее редакция сообщала, что летом в Новосибирской области прогнозируют аномальную жару.