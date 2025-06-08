Систему безопасности в новосибирском парке «Каменка» оценили в 34 млн рублей

МАУ «Дирекция городских парков» ищет подрядчика для монтажа комплекса технических систем безопасности в парке «Каменка» в Дзержинском районе Новосибирска. Информация о тендере размещена на сайте госзакупок.

Работы необходимо выполнить на территории парка в границах улиц Адриена Лежена, Поселковой, Комбинатской, пер. Трикотажстроя, ул Есенина, Трактовой и Волочаевской.

Победитель конкурса должен будет установить систему видеонаблюдения, смонтировать автоматические извещатели пожарной сигнализации и громкоговорители или звуковые колонки.

Работы необходимо закончить в течение трех месяцев с момента заключения контракта.

Начальная цена контракта составляет 34,388 млн рублей. Источник финансирования — бюджет города Новосибирска на 2025 год.

Напомним, контракт на создание парка Каменка был заключен с ООО ПСК «Развитие» в конце 2021 года. Завершить работу компания должна была в октябре 2023 года. Однако в конце 2023 года стало известно, что стоимость первого этапа благоустройства парка выросла с 299 млн рублей до 384,5 млн рублей (на 30%). С подрядчиком было заключено допсоглашение, а сроки сдачи объекта перенесены на лето 2024 года. Тем не менее, компания отстала от графика и в ноябре 2024 года мэрия расторгла с ней договор.

В конце апреля 2025 года заместитель начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Алексей Нефедов сообщил, что на объекте выполнено 70% работ, 44% фактически оплачены. По остальным идут суды.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске с четвертой попытки определили подрядчика по скверу Демакова. Победитель аукциона выполнит работы за 174 млн рублей.