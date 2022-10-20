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Мошеннице из Барнаула, обманувшей более 150 человек, вынесли приговор

  • 20/10/2022, 12:48
мошенничестве в особо крупном размере
Сумма похищенных средств составляет более 188 млн. рублей.

В Алтайском крае вынесли приговор жительнице Барнаула Екатерине Бердниковой. Она признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Обвинительное заключение составило более 700 листов, а количество томов уголовного дела — 68.

По данным следствия, с 2016 по 2020 год Бердникова путем обмана входила в доверие граждан, представляясь риелтором. Под предлогом инвестиций в строящееся жилье, а затем получения дивидендов от его продажи, женщина привлекала денежные средства граждан по типу финансовой пирамиды. Бердникова подыскивала лиц из числа своих друзей и знакомых, убеждая заключать в банках кредитные договоры с последующей передачей денег в её распоряжение. После получения денежных средств для придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений, а также для демонстрации исполнения, взятых на себя обязательств, Бердникова выплачивала в течение непродолжительного времени проценты за пользование заемными средствами. Также с целью поддержания репутации благонадежного и платежеспособного гражданина Екатерина Бердникова направляла похищенное на возмещение своих долговых обязательств перед другими гражданами, передавшими ей денежные средства, а также на оплату полученных ими кредитов, и тем самым обеспечивала в дальнейшем возможность привлекать иных лиц в целях завладения их денежными средствами. За указанный период времени от мошеннических действий осужденной пострадало 154 человека, а сумма похищенных средств составила более 188 миллионов рублей.

Вину подсудимая не признала, утверждая, что занималась легальной деятельностью по привлечению инвестиций для покупки недвижимости совместно с неким жителем соседнего региона.

— Однако следователем СК достоверно установлено, что утверждения гражданки — это лишь попытка избежать уголовной ответственности, а партнер — выдуманный ею персонаж. Следствием проделана значительная и кропотливая работа по сбору и закреплению доказательств по уголовному делу: допрошено более 500 человек, как потерпевших, так и свидетелей, проанализирована преступная деятельность за 4 года, — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета по Алтайскому краю.

Суд назначил Екатерине Бердниковой наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Фото: pixabay.com — KlausHausmann

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Рубрики :

Регионы: Алтай

Теги : мошенничестве в особо крупном размере махинации с недвижимостью инвестиции в недвижимость


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