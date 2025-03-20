Рекламодателям

«Никто вас не отмажет»: банда цыган шантажировала новосибирских пенсионеров и вымогала у них деньги

  • 20/03/2025, 12:15
Автор: Ольга Кирсанова
«Никто вас не отмажет»: банда цыган шантажировала новосибирских пенсионеров и вымогала у них деньги
Вывести на чистую воду мошенников удалось Русской Общине

В Новосибирской области более семи лет орудовала банда цыган, обманом и шантажом отнимая деньги у пожилых людей. Действовали мошенники по отработанной схеме: подавали в местную газету объявление о том, что строительная бригада по доступным ценам выполнит ремонт кровли, фасада или забора.

На заманчивое предложение, как правило, откликались пенсионеры, которые на ремонт копили годами. После заключения договора, в котором предприимчивые таборяне указывали липовые имена и фамилии, они получали аванс. Получив предоплату, горе-строители разбирали старые строения и бросали работу. На просьбы заказчиков доделать начатое работнички требовали оплатить оставшуюся часть суммы, указанной в договоре. Угрозами и шантажом они принуждали стариков брать кредиты и займы. Однако получив «причитающееся», они бесследно исчезали, бросая людей с разобранными строениями и со своей бедой один на один.

Установить местонахождение и вывести мошенников на чистую воду удалось Русской Общине.

— Эта бригада таборян орудует в Коченево 7 лет, после того мы обратились в полицию по данному вопросу и начали собственное расследование, липовые «строители» решили искать жертв в в соседней Колывани. Обобрать стариков им здесь не дали наши дружинники, — рассказали в Русской Общине.

Один из попавших в руки общественников «строителей» во всем признался, правда, сначала пытался уменьшить суммы, которые они забрали у своих жертв. Но один из пострадавших тут же его пресёк, уличив в очередной лжи.

— Мы вас по-доброму просили, уважаемые, не катайтесь по районам, не кошмарьте наших стариков, пожалуйста. Но вы по-хорошему не понимаете. Здесь наша земля и земля наших предков. Здесь не надо никого обманывать. Не приезжайте больше ни в Коченово, ни в Колывань. Никто вас не отмажет, — попытался донести до юного мошенника один из дружинников.

Известно, что от действий злоумышленников пострадали несколько человек, четверо написали заявления в полицию. С каждого из обманутых ими пенсионеров мошенники получили немалые деньги  — суммы варьируются от 300 до 400 тысяч рублей.

Отметим, что представители цыганской диаспоры не в первый раз попадаются на мошенничестве. Как правило, их жертвами становится социально не защищённое население. Так, в декабре 2024 года в Новосибирске полицейские совместно с членами Русской Общины накрыли цыганскую ОПГ, которая изощрённо зарабатывала на доверчивых жителях города. Банда таборян промышляли тем, что обманным путём отправляла на СВО сибиряков, а сами пользовались их денежными довольствиями и льготами. Аферисты выискивали злоупотребляющих горячительными напитками людей, втирались к ним в доверие и действовали по продуманно схеме. Они убеждали новых знакомых заключать контракт с Минобороны РФ и заверяли, что бумажка эта якобы будет фиктивной и «ехать на СВО не придётся, а выплату можно будет поделить». В итоге попавшиеся на удочку мошенников мужчины подписывали настоящие документы, уезжали на СВО, а банковские карты оставались у предприимчивых таборян.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске цыгане обчистили квартиру пока 9-летний мальчик был один дома в Новосибирске. Мошенницы попали на камеры видеонаблюдения в подъезде дома на улице Виталия Потылицына.

Источник фото и видео: Русская Община

249

Рубрики : Происшествия Общество

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : цыгане общественники обманутые пенсионеры Мошенники


Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Константин Един, член президентского совета НП ИПБ России, член общественного совета при Минфине Новосибирской области, член общественного совета при УФНС по Новосибирской области, руководитель ЧОУ ДПО «Учебный центр технико-экономических знаний»

Константин Един: Малый бизнес скоро исчезнет из-за роста налоговой нагрузки

Предпринимателям снова приходится дробиться, чтобы выживать
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
ПЛП хочет взыскать с компании-подрядчика почти 34 млн рублей
20/03/25 13:00
Бизнес
В Новосибирске разработали средство для борьбы с раком мозга
20/03/25 12:30
Наука
«Никто вас не отмажет»: банда цыган шантажировала новосибирских пенсионеров и вымогала у них деньги
20/03/25 12:15
Общество Происшествия
Технологии искусственного интеллекта планируют внедрять в метро Новосибирска
20/03/25 11:30
Технологии
Желающих благоустроить набережную «Чемской берег» в Новосибирске не нашлось
20/03/25 11:00
Бизнес Власть Город
Двое новосибирских бойцов вернулись из плена при обмене России и Украины
20/03/25 10:30
Общество
Соцсети новосибирского ХК «Сибирь» взломали хакеры
20/03/25 10:00
Общество Право&Порядок
Новосибирским подросткам разрешат работать в выходные дни
20/03/25 9:30
Бизнес Общество
Новосибирский производитель заявил, что против него ведется информационная война
20/03/25 9:00
Бизнес Право&Порядок
В деле по игорному бизнесу в Новосибирске пока не нашли организаторов
19/03/25 19:00
Бизнес Право&Порядок
В автоподставах обвиняются 14 новосибирцев
19/03/25 18:30
Бизнес Право&Порядок Страхование
Новосибирцы получили 620 единовременных выплат на приемных детей за год
19/03/25 18:00
Общество
Неизвестные фрагменты живописи нашли реставраторы в Доме Радио в Петербурге
19/03/25 17:30
Культура
В 2025 году в Новосибирске планируют благоустроить более 10 территорий
19/03/25 17:14
Власть Город
Более половины новосибирцев обращаются к курьерам для отправки подарков
19/03/25 17:00
Бизнес Общество
Сергей Эпов назначен начальником дорожного управления мэрии Новосибирска
19/03/25 16:00
Отставки и назначения
«Гормост» подал иск к СГК почти на 50 млн рублей в Новосибирске
19/03/25 15:30
Бизнес Власть
В День воссоединения Крыма с Россией над Новосибирском взлетели 11 голубей
19/03/25 14:45
Власть
Суд арестовал технику дорожников по иску прокуратуры Новосибирска
19/03/25 14:30
Бизнес Право&Порядок
Новосибирский девелопер выходит в Иркутскую область
19/03/25 14:00
Бизнес Недвижимость
Популярное
При ДТП под Новосибирском разлилась опасная жидкость
19/03/25 16:30
В Новосибирске вновь изменили схему движения по «кольцу ада»
19/03/25 15:00
Новосибирцам рассказали, как отправить стикер и не сесть в тюрьму
17/03/25 18:30
«Зимовала в камышах»: женщина-дворник выживает на улице после того, как её выгнали из подвала
17/03/25 12:30
Новосибирский эксперт рассказал, как уменьшить плату за ЖКХ
14/03/25 16:30
На Госуслугах появилась новая функция для иностранных граждан
14/03/25 11:00
Новости компаний
Энергетики провели «Неделю клиента» для предпринимателей  
19/03/25 13:24
Банк Уралсиб провел уроки финансовой грамотности в детских учреждениях Новосибирска
18/03/25 9:00
Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга лучших автокредитов на авто с пробегом
13/03/25 11:38
Новосибирские энергетики отремонтируют почти 400 трансформаторных подстанций
12/03/25 16:11
Новосибирские энергетики выявляют незаконные подвесы оптики на электросетях
6/03/25 10:55
Банк Уралсиб стал партнером чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»
6/03/25 9:05

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×

Поиск по автору:

×
Март 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска