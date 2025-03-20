«Никто вас не отмажет»: банда цыган шантажировала новосибирских пенсионеров и вымогала у них деньги

В Новосибирской области более семи лет орудовала банда цыган, обманом и шантажом отнимая деньги у пожилых людей. Действовали мошенники по отработанной схеме: подавали в местную газету объявление о том, что строительная бригада по доступным ценам выполнит ремонт кровли, фасада или забора.

На заманчивое предложение, как правило, откликались пенсионеры, которые на ремонт копили годами. После заключения договора, в котором предприимчивые таборяне указывали липовые имена и фамилии, они получали аванс. Получив предоплату, горе-строители разбирали старые строения и бросали работу. На просьбы заказчиков доделать начатое работнички требовали оплатить оставшуюся часть суммы, указанной в договоре. Угрозами и шантажом они принуждали стариков брать кредиты и займы. Однако получив «причитающееся», они бесследно исчезали, бросая людей с разобранными строениями и со своей бедой один на один.

Установить местонахождение и вывести мошенников на чистую воду удалось Русской Общине.

— Эта бригада таборян орудует в Коченево 7 лет, после того мы обратились в полицию по данному вопросу и начали собственное расследование, липовые «строители» решили искать жертв в в соседней Колывани. Обобрать стариков им здесь не дали наши дружинники, — рассказали в Русской Общине.

Один из попавших в руки общественников «строителей» во всем признался, правда, сначала пытался уменьшить суммы, которые они забрали у своих жертв. Но один из пострадавших тут же его пресёк, уличив в очередной лжи.

— Мы вас по-доброму просили, уважаемые, не катайтесь по районам, не кошмарьте наших стариков, пожалуйста. Но вы по-хорошему не понимаете. Здесь наша земля и земля наших предков. Здесь не надо никого обманывать. Не приезжайте больше ни в Коченово, ни в Колывань. Никто вас не отмажет, — попытался донести до юного мошенника один из дружинников.

Известно, что от действий злоумышленников пострадали несколько человек, четверо написали заявления в полицию. С каждого из обманутых ими пенсионеров мошенники получили немалые деньги — суммы варьируются от 300 до 400 тысяч рублей.

Отметим, что представители цыганской диаспоры не в первый раз попадаются на мошенничестве. Как правило, их жертвами становится социально не защищённое население. Так, в декабре 2024 года в Новосибирске полицейские совместно с членами Русской Общины накрыли цыганскую ОПГ, которая изощрённо зарабатывала на доверчивых жителях города. Банда таборян промышляли тем, что обманным путём отправляла на СВО сибиряков, а сами пользовались их денежными довольствиями и льготами. Аферисты выискивали злоупотребляющих горячительными напитками людей, втирались к ним в доверие и действовали по продуманно схеме. Они убеждали новых знакомых заключать контракт с Минобороны РФ и заверяли, что бумажка эта якобы будет фиктивной и «ехать на СВО не придётся, а выплату можно будет поделить». В итоге попавшиеся на удочку мошенников мужчины подписывали настоящие документы, уезжали на СВО, а банковские карты оставались у предприимчивых таборян.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске цыгане обчистили квартиру пока 9-летний мальчик был один дома в Новосибирске. Мошенницы попали на камеры видеонаблюдения в подъезде дома на улице Виталия Потылицына.