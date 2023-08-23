Надземный переход установили на площади труда в Новосибирске

В Новосибирске на площади Труда открыли надземный переход. Это решение приняла мэрия, чтобы избежать пробок на кольце ада.

Однако по словам очевидцев это не особо помогло, так как, утром 23 августа на этом месте снова образовался затор.

Новый переход ввели в эксплуатацию над дорогой перекрёстка улицы Станционной с площадью Энергетиков.

Напомним, что группа «ВИС» выставит регулировщиков, которые будут сигнализировать водителям о приближении трамвая. Также предусмотрят дежурство тягачей на случай, если вагон остановится и не сможет тронуться сам.

Ранее редакция сообщала о том, что названо решение проблемы кольца ада в Новосибирске.