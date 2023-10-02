Автозаводы перегружены — министр оценил поставки новых автобусов в Новосибирск

На оперативном совещании в правительстве губернатор Новосибирской области поинтересовался у главы Минтранса: каковы шансы исполнения программы по покупке общественного транспорта за счет средств специального казначейского кредита, выделенного региону.

Министр транспорта Анатолий Костылевский сообщил, что перегруз у заводов есть, но заявил, что у него нет сомнений в исполнении программы и все автобусы в регион будут поставлены.

— У нас на 32 муниципальных образования планируется поставить 206 единиц техники, в основном «пазики» для сельских территорий и немного «газелей». На сегодня в 4 муниципальных образованиях завершаются конкурсные процедуры: Каргатский, Северный и Чулымский районы, а также город Обь. 16 единиц техники уже поставлены — в Доволенский, Северный и Усть-Таркский районы, — пояснил министр.

Травников попросил районы ускориться, чтобы успеть освоить выделенные региону средства на обновление общественного транспорта.

Напомним, на минувшей неделе на сессии горсовета мэр Новосибирска Анатолий Локоть объяснил, почему происходят сбои в работе новых троллейбусов в городе. Он также сообщил, что не хватало машин, так как подрядчик не успел поставить их по лизингу в оговоренные сроки, но отметил, что до конца года Новосибирск получит все 120 новых троллейбусов.

Ранее редакция рассказывала о том, что некоторые муниципалитеты Новосибирской области не успели освоить средства, выделенные на благоустройство.