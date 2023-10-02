Автозаводы перегружены — министр оценил поставки новых автобусов в Новосибирск

На оперативном совещании в правительстве губернатор Новосибирской области поинтересовался у главы Минтранса: каковы шансы исполнения программы по покупке общественного транспорта за счет средств специального казначейского кредита, выделенного региону.
Министр транспорта Анатолий Костылевский сообщил, что перегруз у заводов есть, но заявил, что у него нет сомнений в исполнении программы и все автобусы в регион будут поставлены.
— У нас на 32 муниципальных образования планируется поставить 206 единиц техники, в основном «пазики» для сельских территорий и немного «газелей». На сегодня в 4 муниципальных образованиях завершаются конкурсные процедуры: Каргатский, Северный и Чулымский районы, а также город Обь. 16 единиц техники уже поставлены — в Доволенский, Северный и Усть-Таркский районы, — пояснил министр.
Травников попросил районы ускориться, чтобы успеть освоить выделенные региону средства на обновление общественного транспорта.
Ранее редакция рассказывала о том, что некоторые муниципалитеты Новосибирской области не успели освоить средства, выделенные на благоустройство.
Фото: freepik.com, wirestock
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