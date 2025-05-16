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Заявки на тестирование 16 детей-мигрантов подали их семьи в Новосибирске

  • 16/05/2025, 12:30
Автор: Юлия Данилова
Заявки на тестирование 16 детей-мигрантов подали их семьи в Новосибирске
Все претендуют на зачисление в первый класс

На 15 мая в пункты проведения тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ, поступило 16 направлений для проведения тестирования поступающих в 1-й класс. Об этом департамент образования мэрии города Новосибирска сообщил в ответ на запрос редакции Infopro54.

— Тестирование на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования проводится в соответствии с расписанием, установленным министерством образования Новосибирской области. На сегодняшний день отсутствуют несовершеннолетние, которые уже проходили тестирование, — подчеркнули в ведомстве.

В департаменте также пояснили, что решение о способах организации подготовки ребенка к повторному тестированию, в случае неуспешного прохождения тестирования, принимают родители (законные представители).

Напомним, закон об обязательном тестировании на знание русского языка детей-мигрантов был принят в конце прошлого года, а вступил в действие 1 апреля 2025-го.

13 мая Рособрнадзор сообщил о том, что с момента запуска проекта на участие в нем заявились 1762 человека. Из них 335 были допущены к экзамену. На сегодня в 10 регионах 44 ребенка приняли участие в тестировании. 27 человек продемонстрировали необходимый уровень владения русским языком.

—  Основные причины отказов включают: предоставление неполного пакета документов, отсутствие свободных мест в образовательных организациях, а также установление недостоверных сведений в поданных документах, — заявили в ведомстве.

В Новосибирске определены три площадки для прохождения тестов:

  • Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа №167» (Октябрьский р-н);
  • Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 77» (Заельцовский р-н);
  • Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 91». (Кировский р-н).

Если ребенок не сдал тестирование, то ему будет предложено пройти дополнительное обучение русскому языку. Повторно пройти тестирование можно не ранее чем через 3 месяца, ранее уточняли в департаменте. То есть если эти 16 детей в мае завалят тест, то его пересдача будет возможна только в средине августа. Чем позже подаются документы, тем меньше шансов, что ребенок сможет пойти в школу 1 сентября.

Для зачисления в первый класс ребенок должен продемонстрировать навыки говорения, слушания и понимания устной речи. На этом уровне тестирование проводится устно. Со второго класса в тест включаются задания для проверки навыков чтения и письма.

В правительстве Новосибирской области отмечали, что в Новосибирске 5 школ, где 99% ребятишек в классах из Средней Азии: Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана. В связи с этим Минобру было поручено применить административный ресурс, чтобы таких детей в классах было не более 10%.

Ранее редакция сообщала о том, что сейчас не понятно, что будет с детьми, которые не смогут пройти тестирование

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

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Рубрики : Общество Власть Образование

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : дети мигрантов


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